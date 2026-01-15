14 Ocak Çarşamba reyting sonuçları 2026 || Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler…Dün en çok ne izlendi?

Kategoriler
14 Ocak 2026 reyting sonuçlarına dair ayrıntılar belli oluyor. Hatanın üçüncü gününde televizyon ekranları yine milyonlarca seyirciyi bir araya getiren yapımlara ev sahipliği yaptı. Sinema filmlerinden yarışma programlarına birçok yapımın seyirciyle buluştuğu akşamda aynı zamanda Eşref Rüya, Kuruluş Orhan ve Sahipsizler dizilerinin de yeni bölümleri yayınlandı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte cevabı…
14 Ocak Çarşamba akşamı Kanal D’de Eşref Rüya, ATV’de Kuruluş Orhan, Star TV’de ise Sahipsizler dizilerinin yeni bölümleri izleyiciyle buluştu. Yapımların ekran yolculuğunu etkileyen en büyük etkenlerden olan reyting sonuçları da günün ilk saatleri itibariyle televizyon dünyasının en çok merak edilen konuları arasına girdi…
Dün akşam Kanal D’de Eşref Rüya dizisi 28. Bölümüyle, ATV’de Kuruluş Orhan 10. Bölümüyle, Star TV’de ise Sahipsizler dizisi 44. Bölümüyle ekranlara geldi. Aynı saatlerde TV8’de Survivor Ünlüler-Gönüllüler’de dokunulmazlık oyunu ile ekranlarda heyecan fırtınaları eserken Now TV’de Erdal ile Ece, Show TV’de Lohusa isimli yerli sinema filmleri, TRT1’de ise Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya isimli yabancı sinema filmi seyirci karşısına çıktı.
Dün akşam hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren 14 Ocak reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarında hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren sonuçlar resmi kurumlar tarafından açıklandığında haberimizde yer alacaktır.