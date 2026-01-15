14 Ocak Çarşamba reyting sonuçları 2026 || Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler…Dün en çok ne izlendi?

14 Ocak 2026 reyting sonuçlarına dair ayrıntılar belli oluyor. Hatanın üçüncü gününde televizyon ekranları yine milyonlarca seyirciyi bir araya getiren yapımlara ev sahipliği yaptı. Sinema filmlerinden yarışma programlarına birçok yapımın seyirciyle buluştuğu akşamda aynı zamanda Eşref Rüya, Kuruluş Orhan ve Sahipsizler dizilerinin de yeni bölümleri yayınlandı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte cevabı…