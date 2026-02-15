14 Şubat Cumartesi reyting sonuçları 2026: Güller ve Günahlar, Gönül Dağı, Çifte Milyon, Survivor…Dün en çok ne izlendi?

Kategoriler
14 Şubat 2026 Cumartesi gününe ait reyting sonuçları merakla bekleniyor. Sevgililer Günü’nde Güller ve Günahlar’ın yanı sıra Gönül Dağı dizisi ile Çifte Milyon ve Survivor yarışmaları yeni bölümleriyle ekranlarda yer aldı. Aynı zamanda televizyon ekranlarında birbirinden eğlenceli yapımlar seyirciyle buluştu. Peki dün en çok ne izlendi? İşte cevabı…
14 Şubat Cumartesi akşamı Kanal D’de Güller ve Günahlar, TRT1’de Gönül Dağı, Now TV’de Çifte Milyon, TV8’de Survivor Ünlüler-Gönüllüler yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Heyecan dolu sahnelere ev sahipliği yapan yapımların sona ermesinin ardından Total, AB ve ABC gruplarının reyting sonuçları araştırılmaya başlandı…
Dün akşam Kanal D’de Güller ve Günahlar 17. Bölümüyle, TRT1’de Gönül Dağı, 205. Bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Aynı saatlerde Now TV’de Çifte Milyon, TV8’de Survivor Ünlüler-Gönüllüler ve Show TV’de Güldür Güldür Show ile ekranlarda eğlenceli anlar yaşanırken, ATV’de Yabancı Sinema Hızlı ve Öfkeli 10 film severler ile buluştu.
14 ŞUBAT 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Dün akşam hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren 14 Şubat reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarında hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren sonuçlar resmi kurumlar tarafından açıklandığında haberimizde yer alacaktır.