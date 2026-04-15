15 Nisan 2026 Survivor ödül oyununu kim kazandı? Açık arttırmada büyük ödülün sahibi

survivor 2026 ödül oyunu

Survivor 15 Nisan 2026 akşamı oynanan ödül oyunu ve ardından gerçekleşen açık artırma heyecanı izleyicileri ekran başına kilitledi. Zorlu parkurda yarışmacılar büyük ödül için kıyasıya mücadele ederken, oyunu kazanan takım avantajı eline geçirdi. Açık artırma bölümünde ise yarışmacılar arasında stratejik hamleler dikkat çekti. Büyük ödülün kime gittiği ve yarışmacıların tercihleri sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Peki, 15 Nisan 2026 Survivor ödül oyununu kim kazandı? Açık arttırmada büyük ödülün sahibi kim oldu?

survivor 2026

Survivor 15 Nisan 2026 yarışmasında ödül oyunu, tempolu anlara sahne oldu. Yarışmacılar, parkurda hem hız hem denge gerektiren etaplarda üstün performans sergileyerek ödülü kazanmak için mücadele etti. Oyunun ardından gerçekleştirilen açık artırmada ise yarışmacılar kazandıkları ödüller üzerinden stratejik seçimler yaptı. Büyük ödülün sahibi olan yarışmacı, ada yaşamında önemli bir avantaj elde ederken, yapılan tercihler takım içi dengeleri de etkiledi.Peki, 15 Nisan 2026 Survivor ödül oyununu kim kazandı? Açık arttırmada büyük ödülün sahibi kim oldu?

survivor 2026

15 NİSAN 2026 SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

15 Nisan 2026 Survivor ödül oyununu kazan takım Gönüllüler oldu. 

survivor 2026

14 NİSAN 2026 SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

14 Nisan 2026 Survivor eleme adayı Engin Tura oldu. 

 

survivor 2026

13 NİSAN 2026 SURVİVOR ELEME ADAYI KİM?

13 Nisan 2026 Survivor eleme adayı Bayhan oldu. 

survivor 2026 takımı

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu 

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Lina Hourieh
  • Seren Ay Çetin
  • Murat Arkın
  • Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu 

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Engincan Tura
  • Barış Murat Yağcı
  • Nagihan Karadere
  • Osman Can Ural
  • Sude Demir
  • Seda Albayrak

survivor 2026 veda eden yarışmacılar

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
  • Büşra Yalçın
  • Onur Alp Çam
  • Nisanur Güler
  • Serhan Onat
  • Gözde Bozkurt

survivor 2026 sembol oyunu kazanan yarışmacılar

SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR

  • Mert Nobre 2 sembol – Ünlüler takımı
  • Seda Albayrak 3 sembol – Gönüllüler takımı
  • Ramazan Sarı – Gönüllüler takımı
  • Deniz Çatalbaş 2 sembol – Ünlüler takımı
  • Barış Murat Yağcı – Gönüllüler takımı
  • Sercan Yıldırım – Ünlüler Takımı
  • Sude Demir – Gönüllüler Takımı

