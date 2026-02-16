15 Şubat Pazar reyting sonuçları 2026: Teşkilat, Rüya Gibi, Sahtekarlar, Beyaz…Dün en çok ne izlendi?

Kategoriler
15 Şubat 2026 reyting sonuçları haftanın ilk gününde televizyon dünyasının en merak edilen konuları arasında yer alıyor. Hafta sonunda televizyon ekranlarında birçok yapım izleyici ile buluşurken, özellikle yeni bölümleri ile ekranlara gelen Teşkilat, Rüya Gibi, Sahtekarlar, Beyaz’la Joker programlarının izlenme oranları araştırılmaya başlandı…
15 Şubat Pazar akşamı TRT1’de Teşkilat, Show TV’de Rüya Gibi, Now TV’de Sahtekarlar, Kanal D’de Beyaz’la Joker’in yeni bölümleri ekranlarda yer aldı. Milyonlarca izleyiciyi televizyon başına kilitleyen yapımların sona ermesinin hemen ardından da Tüm kişiler, AB ve ABC gruplarında reyting sonuçları ile ilgili detaylar araştırma konusu oldu…
Dün akşam TRT1’de Teşkilat dizisi 168. Bölümüyle, Show TV’de Rüya Gibi dizisi 10. Bölümüyle, Now TV’de ise Sahtekarlar dizisi 17. Bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Aynı saatlerde Kanal D’de Beyaz’la Joker programı izleyiciye keyifli anlar yaşatırken, TV8’de Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışması ile ekranlarda heyecan fırtınaları esti. Ayrıca dün akşam Star TV’de Sevdiğim Sensin ve ATV’de Aynı Yağmurun Altında dizilerinin tekrar bölümleri yayınlandı.
Dün akşam hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren 15 Şubat reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarında hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren sonuçlar resmi kurumlar tarafından açıklandığında haberimizde yer alacaktır.