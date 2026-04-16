16 Nisan 2026 Survivor iletişim ödülünü kazanan takım kim oldu? İşte Survivor 16 Nisan 2026 İletişim ödülü

Survivor 2026’da 16 Nisan 2026 tarihinde oynanan iletişim ödülü oyunu büyük heyecana sahne oldu. Yarışmacıların aileleriyle iletişim kurabilmek için kıyasıya mücadele ettiği gecede, oyun boyunca tansiyon zaman zaman yükseldi. Zorlu parkurda hem hız hem de denge ön plana çıkarken, final anları izleyicilere nefes kesen dakikalar yaşattı. Günün sonunda iletişim ödülünü kazanan takım belli oldu. Peki, 16 Nisan 2026 Survivor iletişim ödülünü kazanan takım kim oldu? İşte Survivor’da merakla beklenen iletişim oyununun detayları…
16 NİSAN 2026 SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KAZANAN TAKIM KİM OLDU?
16 Nisan 2026 Survivor iletişim ödülünü kazanan takım Ünlüler oldu.
15 NİSAN 2026 SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
15 Nisan 2026 Survivor ödül oyununu kazan takım Gönüllüler oldu.
14 NİSAN 2026 SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
14 Nisan 2026 Survivor eleme adayı Engin Tura oldu.
13 NİSAN 2026 SURVİVOR ELEME ADAYI KİM?
13 Nisan 2026 Survivor eleme adayı Bayhan oldu.
Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu
Survivor 2026 Mavi takım kadrosu
SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR
SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR