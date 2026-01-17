16 Ocak Cuma reyting sonuçları 2026 || Arka Sokaklar, Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti…Dün en çok ne izlendi?

16 Ocak Cuma akşamı Kanal D’de Arka Sokaklar, TRT1’de Taşacak Bu Deniz, Show TV’de ise Kızılcık Şerbeti isimli dizlerin yeni bölümleri ekranlarda yer aldı. Geçtiğimiz sezonlar boyunca izlenme rekorları kıran yapımların yanı sıra yayın hayatına yeni başlayan dizilerin de izleyiciyle buluştuğu sezonda izlenme oranları da her zamankinden daha kritik bir rol oynamaya başladı. Hal böyle olunca da reyting sonuçları televizyon dünyasının en çok konuşulan konusu haline geldi…