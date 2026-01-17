Menü Kapat
16 Ocak Cuma reyting sonuçları 2026 || Arka Sokaklar, Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti…Dün en çok ne izlendi?

Ocak 17, 2026 09:02
1
16 Ocak 2026 reyting sonuçları

16 Ocak 2026 reyting sonuçları hafta sonuna damga vurdu. Zira dün akşam Arka Sokaklar, Taşacak Bu Deniz ve Kızılcık Şerbeti dizilerinin yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkarken birbirinden farklı ve eğlenceli yapımlar da televizyon ekranlarında yer aldı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte cevabı…

2
16 Ocak Cuma reyting sonuçları 2026 || Arka Sokaklar, Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti…Dün en çok ne izlendi?

16 Ocak Cuma akşamı Kanal D’de Arka Sokaklar, TRT1’de Taşacak Bu Deniz, Show TV’de ise Kızılcık Şerbeti isimli dizlerin yeni bölümleri ekranlarda yer aldı. Geçtiğimiz sezonlar boyunca izlenme rekorları kıran yapımların yanı sıra yayın hayatına yeni başlayan dizilerin de izleyiciyle buluştuğu sezonda izlenme oranları da her zamankinden daha kritik bir rol oynamaya başladı. Hal böyle olunca da reyting sonuçları televizyon dünyasının en çok konuşulan konusu haline geldi…

3
16 Ocak Cuma reyting sonuçları 2026 || Arka Sokaklar, Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti…Dün en çok ne izlendi?

DÜN EN ÇOK NE İZLENDİ?

Dün akşam Kanal D’de Arka Sokaklar 735. Bölümüyle, TRT1’de Taşacak Bu Deniz 14. Bölümüyle, Show TV’de ise Kızılcık Şerbeti 121. Bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Aynı saatlerde Star TV’de Gülen Gözler, Now TV’de Ailenin Şerefi isimli yerli sinema filmleri yayınlanırken, ATV’de A.B.İ. dizisinin tekrar bölümü ekranlara geldi. TV8’de ise MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa’da ilk finalist belli oldu.

4
16 Ocak Cuma reyting sonuçları 2026 || Arka Sokaklar, Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti…Dün en çok ne izlendi?

16 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren 16 Ocak reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarında hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren sonuçlar resmi kurumlar tarafından açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

