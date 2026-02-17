16 Şubat Pazartesi reyting sonuçları 2026: Uzak Şehir, Aynı Yağmurun Altında, Cennetin Çocukları…Dün en çok ne izlendi?

Kategoriler
16 Şubat 2026 Pazartesi gününe ait reyting sonuçları merakla bekleniyor. Zira dün akşam Bir yandan ekranların iddialı yapımları Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları dizileri yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkarken bir yandan da Hülya Avşar ve Fikret Kuşkan gibi ünlü oyuncuları kadrosunda bir araya getiren Aynı Yağmur Altında dizisinin ikinci bölümü yayınlandı. Hal böyle olunca da televizyon dünyasının en çok konuştuğu konu izlenme oranları oldu…
16 Şubat Pazartesi akşamı Kanal D’de Uzak Şehir, ATV’de Aynı Yağmur Altında, TRT1’de ise Cennetin Çocukları isimli diziler yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıktı. Milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar heyecan dolu olaylara ev sahipliği yaparken, bölümlerin sona ermesinin hemen ardından reyting sonuçlarına ilişkin heyecan başladı…
Dün akşam Kanal D’de Uzak Şehir dizisi 50. Bölümüyle, ATV’de Aynı Yağmurun Altında dizisi 2. Bölümüyle, TRT1’de Cennetin Çocukları dizisi 22. Bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Aynı saatlerde Show TV’de Deliha isimli yerli sinema filmi, Now TV’de Kıskanmak dizisinin tekrar bölümü TV8’de ise Survivor Ünlüler-Gönüllülerin yeni bölümü ekranlarda yer aldı.
Dün akşam hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren 16 Şubat reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarında hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren sonuçlar resmi kurumlar tarafından açıklandığında haberimizde yer alacaktır.