16 Şubat Pazartesi reyting sonuçları 2026: Uzak Şehir, Aynı Yağmurun Altında, Cennetin Çocukları…Dün en çok ne izlendi?

16 Şubat 2026 Pazartesi gününe ait reyting sonuçları merakla bekleniyor. Zira dün akşam Bir yandan ekranların iddialı yapımları Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları dizileri yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkarken bir yandan da Hülya Avşar ve Fikret Kuşkan gibi ünlü oyuncuları kadrosunda bir araya getiren Aynı Yağmur Altında dizisinin ikinci bölümü yayınlandı. Hal böyle olunca da televizyon dünyasının en çok konuştuğu konu izlenme oranları oldu…