17 Ocak Cumartesi reyting sonuçları 2026 || Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, MasterChef…Dün en çok ne izlendi?

17 Ocak 2026 Cumartesi reyting sonuçları heyecana neden oldu. Çünkü dün akşam birbirinden eğlenceli yapımlar milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplandı. Gönül Dağı ile Güller ve Günahlar isimli diziler yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkarken MasterChef Altın Kupa’da yarışmacılar ikinci finalist olmak için mücadele etti. Peki dün en çok ne izlendi? İşte cevabı…
17 Ocak Cumartesi akşamı TRT1’de Gönül Dağı, Kanal D’de Güller ve Günahlar dizileri yayınlanırken, TV8’de MasterChef Altın Kupa’da ikinci finalist heyecanı yaşandı. Aynı zamanda yerli ve yabancı sinema filmlerinin yanı sıra eğlence dolu programlar televizyonda izleyiciyle buluştu.
Dün akşam TRT1’de Gönül Dağı dizisi 201. Bölümüyle, Kanal D’de ise Güller ve Günahlar dizisi 13. Bölümüyle ekranlara geldi. Aynı saatlerde TV8’de MasterChef Altın Kupa, Now TV’de ise Çifte Milyon isimli yarışma programları ile ekranlarda heyecan rüzgarları esti. Dün akşam ayrıca film severler için ATV’de Kirpi Sonic isimli yabancı sinema filmi, Star TV’de ise Bizim Köyün Şarkısı isimli yerli sinema filmi ekranlarda yer aldı. Dün akşam Show TV’de Güldür Güldür Show’un tekrar bölümü seyirciye eğlenceli anlar yaşattı.
Dün akşam hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren 17 Ocak reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarında hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren sonuçlar resmi kurumlar tarafından açıklandığında haberimizde yer alacaktır.