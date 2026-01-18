17 Ocak Cumartesi reyting sonuçları 2026 || Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, MasterChef…Dün en çok ne izlendi?

17 Ocak 2026 Cumartesi reyting sonuçları heyecana neden oldu. Çünkü dün akşam birbirinden eğlenceli yapımlar milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplandı. Gönül Dağı ile Güller ve Günahlar isimli diziler yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkarken MasterChef Altın Kupa’da yarışmacılar ikinci finalist olmak için mücadele etti. Peki dün en çok ne izlendi? İşte cevabı…