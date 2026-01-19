18 Ocak Pazar reyting sonuçları 2026 || Sahtekarlar, Teşkilat, Beyaz…Dün en çok ne izlendi?

Kategoriler
18 Ocak 2026 reyting sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Çünkü dün akşam Sahtekarlar ve Teşkilat dizilerinin yeni bölümlerinin yanı sıra yıllar sonra yeniden ekranlara dönen Beyazıt Öztürk’ün Beyaz’la Joker programı izleyici karşısına çıktı. Milyonları ekranlara kilitleyen yapımların sona ermesinin ardından izlenme oranları beklenmeye başlandı…
18 Ocak Pazar akşamı Now TV’de Sahtekarlar, TRT1’de ise Teşkilat dizilerinin yeni bölümleri yayınlanırken, Kanal D’de Beyaz’la Joker programı seyirciye keyifli anlar yaşattı. Havaların soğumasıyla izleyiciler yeniden televizyon ekranlarının başında toplanmaya başlarken en çok merak edilen konulardan biri ise reyting sonuçları oldu…
Dün akşam Now TV’de Sahtekarlar 14. Bölümüyle, TRT1’de ise Teşkilat dizisi 165. Bölümüyle ekranlara geldi. Kanal D’de ise Beyaz’la Joker programı ile eğlenceli anlar yaşandı. Aynı saatlerde TV8’de MasterChef Altın Kupa’nın şampiyonu belli olurken, Show TV’de Şark Bülbülü ve Star TV’de Hababam Sınıfı Tatilde isimli yerli sinema filmleri yayınlandı. ATV’de ise ATV Kim Milyoner Olmak İster yarışması ekranlardaki heyecan dozunu yukarılara taşıdı.
Dün akşam hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren 18 Ocak reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarında hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren sonuçlar resmi kurumlar tarafından açıklandığında haberimizde yer alacaktır.