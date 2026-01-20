19 Ocak Pazartesi reyting sonuçları 2026 >> Uzak Şehir, Cennetin Çocukları, Survivor…Dün en çok ne izlendi?

Kategoriler
İstanbul
19 Ocak 2026 reyting sonuçları televizyon dünyasının gündeminde yer alıyor. Haftanın ilk gününde Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları dizilerinin yeni bölümleri yayınlanırken, Survivor ile ekranlarda heyecan rüzgarları esti. Bununla birlikte yerli ve yabancı sinema filmlerinin yanı sıra sevilen dizilerin tekrar bölümleri de dün akşamın yayın akışında yer aldı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte cevabı…
19 Ocak Pazartesi akşamı Kanal D’de Uzak Şehir, TRT1’de Cennetin Çocukları, TV8’de ise Survivor Ünlüler-Gönüllüler’in yeni bölümleri yayınlandı. Aynı zamanda Show TV, Star TV, Now TV ve ATV ekranları da birbirinden farklı ve eğlenceli yapımlara ev sahipliği yaptı. Gecenin sonunda ise en çok merak edilen konulardan biri reyting sonuçları oldu…
Dün akşam Kanal D’de Uzak Şehir dizisinin 46. Bölümü, TRT1’de ise Cennetin Çocukları dizisinin 18. Bölümü yayınlandı. Aynı saatlerde TV8’de Survivor Ünlüler-Gönüllüler’de oynanan dokunulmazlık oyunu sonucunda ilk eleme adayı belli oldu. Bununla birlikte dün akşam Show TV’de Eyvah Eyvah 2, isimli yerli sinema filmi, Star TV’de ise Otel Transilvanya 3 isimli yabancı sinema filmi seyirci karşısına çıkarken, ATV’de A.B.İ., Now TV’de ise Kıskanmak dizilerinin tekrar bölümleri yayınlandı…
Dün akşam hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren 19 Ocak reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarında hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren sonuçlar resmi kurumlar tarafından açıklandığında haberimizde yer alacaktır.