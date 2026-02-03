2 Şubat Pazartesi reyting sonuçları 2026: Uzak Şehir, Cennetin Çocukları, Survivor…Dün en çok ne izlendi?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
2 Şubat 2026 reyting sonuçlarına dair detaylar gündemde büyük bir yer kaplıyor. Zira haftanın ilk gününde büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Uzak Şehir dizisi ile oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesi beğeni toplayan Cennetin Çocukları dizisi yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Aynı zamanda Survivor, iletişim oyunu ile heyecanı ekranlara taşıdı…
2 Şubat Pazartesi akşamı Kanal D’de Uzak Şehir, TRT1’de Cennetin Çocukları ve TV8’de Survivor Ünlüler-Gönüllüler’in yeni bölümleri yayınlandı. Ayrıca dün akşam televizyon ekranlarında Berat Kandili özel programları seyirciyle buluşurken yerli ve yabancı sinema filmleri de ekranlarda yer aldı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte cevabı…
Dün akşam Kanal D’de Uzak Şehir dizisi 48. Bölümüyle, TRT1’de ise Cennetin Çocukları dizisi 20. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Aynı saatlerde TV8’de Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının heyecanı seyirciye heyecanlı anlar yaşatırken, Show TV’de Hükümet Kadın isimli yerli sinema filmi, Star TV’de Borderlands isimli yabancı sinema filmi, Now TV’de Yeraltı dizisinin tekrar bölümü, ATV’de ise Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili Özel programı ekranlarda yer aldı…
Dün akşam hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren 2 Şubat reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarında hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren sonuçlar resmi kurumlar tarafından açıklandığında haberimizde yer alacaktır.