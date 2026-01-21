Menü Kapat
20 Ocak Salı reyting sonuçları 2026: ABİ, Kıskanmak, Mehmed: Fetihler Sultanı…Dün en çok ne izlendi?

Ocak 21, 2026 09:08

Ocak 21, 2026 09:08
20 Ocak Salı reyting sonuçları 2026: ABİ, Kıskanmak, Mehmed: Fetihler Sultanı…Dün en çok ne izlendi?

20 Ocak 2026 reyting sonuçları haftanın en merak edilen konuları arasında yer alıyor. Zira dün akşam geçtiğimiz hafta yayına giren ABİ dizisinin yanı sıra Kıskanmak ve Mehmed: Fetihler Sultanı dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Akşam kuşağında heyecanlı anlara ev sahipliği yapan yapımların sona ermesinin ardından izlenme oranları araştırılmaya başlandı…

20 Ocak Salı reyting sonuçları 2026: ABİ, Kıskanmak, Mehmed: Fetihler Sultanı…Dün en çok ne izlendi?

20 Ocak Salı akşamı ATV’de ABİ, Now TV’de Kıskanmak, TRT1’de ise Mehmed: Fetihler Sultanı isimli diziler seyirciyle buluştu. Aynı zamanda televizyon ekranlarında birbirinden farklı yapımlar milyonları ekran başına topladı. Devasa bütçelerle hazırlanan hem oyuncu kadrosu hem de hikayeleri ile ekranlara iddialı giriş yapan birçok dizi beklenen reyting sonuçlarına ulaşamadığı için yayın hayatı sonlanırken, dizilerin izlenme oranları da bu kapsamda yakın takibe alındı…

20 Ocak Salı reyting sonuçları 2026: ABİ, Kıskanmak, Mehmed: Fetihler Sultanı…Dün en çok ne izlendi?

DÜN EN ÇOK NE İZLENDİ?

Dün akşam ATV’de ABİ dizisi 2. Bölümüyle, Now TV’de Kıskanmak dizisi 19. Bölümüyle, TRT1’de ise Mehmed: Fetihler Sultanı isimli dizi 66. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Aynı saatlerde Kanal D’de Eşref Rüya dizisinin tekrar bölümü yayınlanırken, Show TV’de Şendul Şaban, Star TV’de ise Çöpçüler Kralı yerli sinema filmleri ekranlarda yer aldı. Ayrıca 20 Ocak Salı akşamı TV8’de Survivor’da 2. Dokunulmazlık oyunu milyonları ekranlara kilitledi…

20 Ocak Salı reyting sonuçları 2026: ABİ, Kıskanmak, Mehmed: Fetihler Sultanı…Dün en çok ne izlendi?

20 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren 20 Ocak reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarında hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren sonuçlar resmi kurumlar tarafından açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

