20 yıl sonra mont alan Acun Ilıcalı, servet ödedi

06 May 2024 10:08 - Güncelleme : 06 May 2024 10:08

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yıllardır kışları Dominik'te gerçekleşen Survivor çekimleri nedeniyle kış görmediğini dile getirdi. 20 yıldır montu olmadığını belirten Ilıcalı'nın yeni aldığı montunun fiyatının ise 71.900 TL olduğu öğrenildi.

ACUN ILCIALI'NIN MONTU SERVET DEĞERİNDE

“Takım alana kadar montum yoktu, yemin ederim. Çünkü ben kış nedir bilmem ki" diyen Acun Ilıcalı Hull City takımını satın aldıktan sonra aldığı monta 71.900 TL ödedi. “Takım alana kadar montum yoktu, yemin ederim. Çünkü ben kış nedir bilmem ki. Kışı görmüyorum neden mont alayım. Montu giyecek bir yerim yoktu." diyen ünlü isim, Hull City takımını aldıktan sonra ise "Şimdi kulübüm var. 8-10 tane de mont aldık tabii. İngiltere çok soğuk esiyor, ayakların uyuşuyor. Mecburen aldım. İlk defa kışlık ayakkabı aldım." dedi.