2024 Dünyanın en güzel kadınları listesinde olmaması olay oldu! Türklerin göz bebeği Gülşen Bubikoğlu oldu

30 Nisan 2024 14:53 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 14:54

Her yıl hazırlanan dünyanın en güzel kadınları listesine bu yıl 3 Türk oyuncu da dahil oldu. Oyuncuların belirlenmesinin ardından sosyal medyada da liste oluştu. Listenin ilk sırasında Yeşilçam'ın usta oyuncusu Gülşen Bubikoğlu yer aldı.

TÜRKLER GÜLŞEN BUBİKOĞLU'NU SEÇTİ

Sosyal medyada yapılan oylamada "Türkiye'nin en güzel kadınları" listesi paylaşıldı. Listede Türkan Şoray, Müjde Ar ve Filiz Akın gibi isimler yer alırken, ilk sırada Gülşen Bubikoğlu yer aldı.

LİSTEDE 3 TÜRK YER ALDI

Liste yapay zeka tarafından altın oran kurallarına göre belirlendi. En tanınmış isimler listesinde Emma Watson, Angelina Jolie ve Sydney Sweeney gibi isimlerin yer almaması dikkatlerden kaçmadı. Sıla Türkoğlu Özge Yağız Hande Erçel