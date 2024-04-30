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30 Nisan 2024 14:53 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 14:54

2024 Dünyanın en güzel kadınları listesinde olmaması olay oldu! Türklerin göz bebeği Gülşen Bubikoğlu oldu

Dünyanın en güzel kadınlarının seçildiği listede 3 tane de Türk isim yer aldı. Sosyal medyada sorulan “Türkiye’nin en güzel kadınları kim?” sorusunun cevabı Gülşen Bubikoğlu oldu.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
2024 Dünyanın en güzel kadınları listesinde olmaması olay oldu! Türklerin göz bebeği Gülşen Bubikoğlu oldu

Her yıl hazırlanan dünyanın en güzel kadınları listesine bu yıl 3 Türk oyuncu da dahil oldu. Oyuncuların belirlenmesinin ardından sosyal medyada da liste oluştu. Listenin ilk sırasında Yeşilçam'ın usta oyuncusu Gülşen Bubikoğlu  yer aldı. 

TÜRKLER GÜLŞEN BUBİKOĞLU'NU SEÇTİ 

Sosyal medyada yapılan oylamada "Türkiye'nin en güzel kadınları" listesi paylaşıldı. Listede Türkan Şoray, Müjde Ar ve Filiz Akın gibi isimler yer alırken, ilk sırada Gülşen Bubikoğlu yer aldı. 

2024 Dünyanın en güzel kadınları listesinde olmaması olay oldu! Türklerin gözbebeği Gülşen Bubikoğlu oldu - 1. Resim

LİSTEDE 3 TÜRK YER ALDI 

Liste yapay zeka tarafından altın oran kurallarına göre belirlendi. En tanınmış isimler listesinde Emma Watson, Angelina Jolie ve Sydney Sweeney gibi isimlerin yer almaması dikkatlerden kaçmadı. Sıla Türkoğlu Özge Yağız Hande Erçel

2024 Dünyanın en güzel kadınları listesinde olmaması olay oldu! Türklerin gözbebeği Gülşen Bubikoğlu oldu - 2. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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