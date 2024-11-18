2024 Miss Universe güzeli Ayliz Duman Türklerin gözüne giremedi! İlk destek ünlü isimden geldi

18 Kasım 2024 10:40 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 11:05

Meksika’da düzenlenen Miss Universe, Kainat Güzellik Yarışması’nın birincisi belli oldu. 2024 Kainat Güzellik Yarışması'nı kazanan isim Danimarka güzeli Victoria Kjær Theilvigo oldu. Ayliz Duman, dereceye bile giremezken, sosyal medyada ise Miss Universe güzeli Ayliz Duman'a eleştiri yağdı.

Meksika'nın başkenti Mexico City​'de düzenlenen güzellik yarışmasının sunuculuğunu "Saved by the Bell" yıldızı Mario Lopez ve eski Kainat Güzeli Olivia Culpo üstlendi. Görkemli törenle gerçekleşen ödül töreninde Ayliz Duman dereceye bile giremezken, eleştiriler de peş peşe geldi.

AYLİZ DUMAN DERECEYE GİREMEDİ

20 yaşındaki Ayliz Duman, 73'üncü Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ancak dereceye giremedi. Duman sosyal medya hesabında "Gerçekten çok güzel bir tecrübe oldu yine de bu süreçten çok şey öğrendim ve kendimi geliştirmek için harika bir fırsat oldu" diyerek kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Ayliz Duman'a ilk destek olan isim ise Selin Ciğerci oldu. Selin Ciğerci, Ayliz Duman'ın fotoğrafını paylaşarak dereceye girememsine çok şaşırdığını ve birinciliği hak ettiğni belirtti.

KAİNAT GÜZELİ TARİHE GEÇTİ

21 yaşındaki Victori Kjær Theilvig, Danimarka'dan seçilen ilk Kainat Güzeli olarak tarihe geçti. İsmi açıklandıktan sonra büyük şaşkınlık yaşayan 2004 yılında Danimarka'nın Gribskov bölgesinde doğan Theilvig, Kopenhag'ın sakin banliyösünde büyüdü.