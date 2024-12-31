2024 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler

31 Aralık 2024 14:31 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 14:53

Yılın son gününde 2024 yılında aramızdan ayrılan ünlü isimler de tekrar hatırlandı. Acısıyla tatlısıyla geride kalan 2024 yılında önemli isimlerle vedalaştığımız bir yıl oldu. Son olarak Gönül Akkor'un hayatını kaybettiği 2024 yılında Kayhan Yıldızoğlu, Türker İnanoğlu ve Ankaralı Turgut ve birçok önemli isim aramızdan ayrıldı.

2024​ yılında sanat ve gösteri dünyasından önemli isimler hayatını kaybetti. 10 yıl komada kalan Kenan Işık, 1 ay yoğun bakımda kalan Ankaralı Turgut, Yeşilçam'ın usta oyuncuları Ayla Algan ve Ahu Tuğba 2024 yılında hayatını kaybeden ünlü isimlerden bazıları. ANKARALI TURGUT Uzun süre yoğun bakımda kalan Ankaralı Turgut, 15 Aralık'ta hayatını kaybetti. Ankaralı Turgut, TGRT Haber ekranında yayınlanan Pınar Ergüner ile Haberin İçinden programında evlatlarına sitem etmişti. AYLA ALGAN Türk tiyatrosunun önemli ismi Ayla Algan, 4 Ocak 2024 tarihinde hayatını kaybetti. KENAN IŞIK Geçirdiği kaza sonrası yıllardır yoğun bakımda olan Kenan Işık, 29 Temmuz'da hayatını kaybetti. Kim Milyoner Olmak İster programıyla tanınan usta ismin ölüm haberini eşi duyurdu. METİN AROLAT Sahne aldığı mekanda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Metin Arolat 52 yaşındaydı. AHU TUĞBA Kızıyla yaşadığı ABD'de hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ahu Tuğba, 10 Eylül 2024 tarihinde hayatını kaybetti, 28 Eylül'de ise cenazesi Türkiye'ye geldi. AHMET UĞURLU Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Ahmet Uğurlu, 29 Mayıs'ta kanser nedeniyle hayatın kaybetti. MARIO LEVI Türk gazeteci, öğretmen Mario Levi, 31 Ocak'ta hayatını kaybetti. GÜNERİ CİVAOĞLU Türk gazeteci, avukat Güneri Civaoğlu, 1 Ekim 2024 tarihinde hayatını kaybetti. KAYHAN YILDIZOĞLU Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, 9 Mart 2024 tarihinde hayatını kaybetti. TÜRKER İNANOĞLU Türk sinemasının ünlü yapımcısı Türker İnanoğlu, 2 Nisan'da hayatını kaybetti. FATMA KARANFİL Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Fatma Karanfil, 4 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. GENCO ERKAL Genco Erkal, 31 Temmuz'da yaşa bağlı organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. SEMA ÇEYREKBAŞI Oyuncu Sema Çeyrekbaşıoğlu, 5 Ağustos tarihinde hayatını kaybetti. HASAN YALNIZOĞLU Survivor yarışmasıyla tanınan Hasan Yalnızoğlu, pankreas kanseri nedeniyle 15 Ekim'de hayatını kaybetti. VURAL ÇELİK Seksenler ve Avrupa Yakası dizileriyle tanınan Vural Çelik, 17 Ekim'de hayatını kaybetti. TEKİN TEMEL Oyuncu Tekin Temel, 56 yaşında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. MURAT SOYDAN Yeşiçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan, 11 Haziran'da evinde hayatını kaybetti. AYDEMİR AKBAŞ Usta oyuncu Aydemir Akbaş, kaldırıldığı hastanede 17 Ağustos'ta hayatını kaybetti. İlgili Haberler Angelina Jolie ve Brad Pitt, sekiz yıllık çekişmenin ardından boşanma anlaşmasına vardı Asuman Krause'nin son hali şaşırttı! İzleyenler yorum yağdırdı