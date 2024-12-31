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2024 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
31 Aralık 2024 14:31 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 14:53

Yılın son gününde 2024 yılında aramızdan ayrılan ünlü isimler de tekrar hatırlandı. Acısıyla tatlısıyla geride kalan 2024 yılında önemli isimlerle vedalaştığımız bir yıl oldu. Son olarak Gönül Akkor'un hayatını kaybettiği 2024 yılında Kayhan Yıldızoğlu, Türker İnanoğlu ve Ankaralı Turgut ve birçok önemli isim aramızdan ayrıldı.

2024​ yılında sanat ve gösteri dünyasından önemli isimler hayatını kaybetti. 10 yıl komada kalan Kenan Işık, 1 ay yoğun bakımda kalan Ankaralı Turgut, Yeşilçam'ın usta oyuncuları Ayla Algan ve Ahu Tuğba 2024 yılında hayatını kaybeden ünlü isimlerden bazıları. 

ANKARALI TURGUT

Uzun süre yoğun bakımda kalan Ankaralı Turgut, 15 Aralık'ta hayatını kaybetti. Ankaralı Turgut, TGRT Haber ekranında yayınlanan Pınar Ergüner ile Haberin İçinden programında evlatlarına sitem etmişti. 

2024 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler - 1. Resim

AYLA ALGAN 

Türk tiyatrosunun önemli ismi Ayla Algan, 4 Ocak 2024 tarihinde hayatını kaybetti. 

2024 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler - 2. Resim

KENAN IŞIK 

Geçirdiği kaza sonrası yıllardır yoğun bakımda olan Kenan Işık, 29 Temmuz'da hayatını kaybetti. Kim Milyoner Olmak İster programıyla tanınan usta ismin ölüm haberini eşi duyurdu. 

2024 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler - 3. Resim

METİN AROLAT 

Sahne aldığı mekanda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Metin Arolat 52 yaşındaydı. 

2024 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler - 4. Resim

AHU TUĞBA 

Kızıyla yaşadığı ABD'de hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ahu Tuğba, 10 Eylül 2024 tarihinde hayatını kaybetti, 28 Eylül'de ise cenazesi Türkiye'ye geldi. 

2024 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler - 5. Resim

AHMET UĞURLU 

Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Ahmet Uğurlu, 29 Mayıs'ta kanser nedeniyle hayatın kaybetti. 

2024 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler - 6. Resim

MARIO LEVI 

Türk gazeteci, öğretmen Mario Levi, 31 Ocak'ta hayatını kaybetti. 

2024 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler - 7. Resim

GÜNERİ CİVAOĞLU 

Türk gazeteci, avukat Güneri Civaoğlu, 1 Ekim 2024 tarihinde hayatını kaybetti. 

2024 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler - 8. Resim

KAYHAN YILDIZOĞLU

Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, 9 Mart 2024 tarihinde hayatını  kaybetti. 

2024 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler - 9. Resim

TÜRKER İNANOĞLU 

Türk sinemasının ünlü yapımcısı Türker İnanoğlu, 2 Nisan'da hayatını  kaybetti. 

2024 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler - 10. Resim

FATMA KARANFİL 

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Fatma Karanfil, 4 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

2024 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler - 11. Resim

GENCO ERKAL 

Genco Erkal, 31 Temmuz'da yaşa bağlı organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. 

2024 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler - 12. Resim

SEMA ÇEYREKBAŞI 

Oyuncu Sema Çeyrekbaşıoğlu, 5 Ağustos tarihinde hayatını kaybetti. 

2024 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler - 13. Resim

HASAN YALNIZOĞLU 

Survivor yarışmasıyla tanınan Hasan Yalnızoğlu, pankreas kanseri nedeniyle 15 Ekim'de hayatını kaybetti. 

2024 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler - 14. Resim

VURAL ÇELİK

Seksenler ve Avrupa Yakası dizileriyle tanınan Vural Çelik, 17 Ekim'de hayatını kaybetti. 

2024 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler - 15. Resim

TEKİN TEMEL 

Oyuncu Tekin Temel, 56 yaşında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. 

2024 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler - 16. Resim

MURAT SOYDAN 

Yeşiçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan, 11 Haziran'da evinde hayatını kaybetti. 

2024 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler - 17. Resim

AYDEMİR AKBAŞ 

Usta oyuncu Aydemir Akbaş, kaldırıldığı hastanede 17 Ağustos'ta hayatını kaybetti. 

2024 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler - 18. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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