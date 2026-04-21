2026 Survivor Ünlüler- Gönüllüler sezonunda takımlar arasındaki kıyasıya mücadele tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. Nefeslerin tutulduğu ilk dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar, her zaman olduğu gibi yine oyunu alabilmek için zorlu parkur oyununda yoğun bir çaba göstererek ter dökecek. Peki, "2026 Survivor dokunulmazlık oyununu alan belli oldu mu? 20 Nisan Pazartesi Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de eleme adayı kim belirlendi?" 20 Nisan Survivor'un son bölüm gelişmeleri özeti:

HABERİN ÖZETİ 2026 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu? 2026 Survivor Ünlüler-Gönüllüler sezonunda 20 Nisan Pazartesi günü yayınlanan bölümün dokunulmazlık oyununun kazananı ve eleme adayı henüz belli olmadı; ancak bir önceki akşam Engincan Tura adaya veda etti. 20 Nisan 2026 Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. 20 Nisan 2026 Survivor'da haftanın ilk eleme adayı henüz netleşmedi. Survivor'da geçtiğimiz akşam adaya veda eden yarışmacı Engincan Tura oldu.

20 NİSAN SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8'in ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor 2026'nın bugünkü yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazananı ünlüler takımı oldu.

SURVİVOR'DA HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın ilk eleme adayı ise Beyza Gemici oldu.

SURVİVOR'DA DÜN HANGİ YARIŞMACI ELENDİ, ADAYA VEDA EDEN İSİM KİM OLDU?

Geçtiğimiz akşam Survivor'da elenen yarışmacı seyircilerin oylaması çokluğuna göre; Engincan Tura oldu. Yarışmacı Engincan'ın Survivor macerası dün akşam itibariyle sona erdi.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU



Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu:

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Lina Hourieh

Seren Ay Çetin

Murat Arkın

Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu:

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Barış Murat Yağcı

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

Seda Albayrak