2026 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
2026 Survivor Ünlüler- Gönüllüler sezonunda takımlar arasındaki kıyasıya mücadele tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. Nefeslerin tutulduğu ilk dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar, her zaman olduğu gibi yine oyunu alabilmek için zorlu parkur oyununda yoğun bir çaba göstererek ter dökecek. Peki, "2026 Survivor dokunulmazlık oyununu alan belli oldu mu? 20 Nisan Pazartesi Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de eleme adayı kim belirlendi?" 20 Nisan Survivor'un son bölüm gelişmeleri özeti:
TV8'in ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor 2026'nın bugünkü yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazananı ünlüler takımı oldu.
Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın ilk eleme adayı ise Beyza Gemici oldu.
Geçtiğimiz akşam Survivor'da elenen yarışmacı seyircilerin oylaması çokluğuna göre; Engincan Tura oldu. Yarışmacı Engincan'ın Survivor macerası dün akşam itibariyle sona erdi.
Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu:
Bayhan Gürhan
Deniz Çatalbaş
Nefise Karatay
Sercan Yıldırım
Mert Nobre
Lina Hourieh
Seren Ay Çetin
Murat Arkın
Can Berkay Ertemiz
Survivor 2026 Mavi takım kadrosu:
Ramazan Sarı
Beyza Gemici
Barış Murat Yağcı
Osman Can Ural
Sude Demir
Seda Albayrak