2026 Survivor Nagihan Karadere için olay iddia! Survivor Hikmet'in, Nagihan Karadere'yi ifşa etmesi ortalık karıştırdı

Survivor All Star 2025’te şampiyonluk uğruna yoğun bir çaba sarf eden Hikmet Tuğsuz, o dönemde yarışmadan çekilme kararı alarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Tuğsuz, şimdi ise Survivor 2026 sezonunun iddialı yarışmacılarından olan ve Survivor gündeminde ismi sürekli anılır halde olan Nagihan Karadere için bomba bir iddiada bulundu. Survivor 2026 kadrosunda yer alan yarışmacı Nagihan Karadere için olay bir iddiada bulunan eski yarışmacı Hikmet Tuğsuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündemi sarsmayı başardı. İşte Survivor Hikmet'ten Nagihan Karadere için olay olacak sözler...

Eski Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz, Nagihan Karadere'yi yalancılıkla suçlayarak sosyal medyada olay bir iddiada bulundu. Hikmet Tuğsuz, Survivor All Star 2025'te yarışmadan çekilmişti. Tuğsuz, Nagihan Karadere'nin 2022'de kendisi hakkında kameramanlarla konuşarak yalan söylediğini iddia etti. Tuğsuz, Acun Ilıcalı'nın olay sonrası kameramanlarla konuştuğunu ve Nagihan'ın yalanının ortaya çıktığını belirtti. Tuğsuz, Nagihan Karadere'yi yalancılıkla ve iftira atmakla suçladı.

Survivor All Star 2025 yarışmacısı Hikmet Tuğsuz, aktif kullandığı Instagram hesabında Survivor'un bu sene ki en iddialı ve güçlü isimlerinden olan Nagihan Karadere için ağza alınmayacak laflar söyleyip, ortaya bomba bir açıklama bıraktı.

Gerek Lina ile gerek de Seren Ay ile yaşadığı tartışmalarla olsun Survivor gündeminde ismi eksik olmayan Nagihan Karadere için Hikmet Tuğsuz, olay bir gönderi paylaşımında bulundu.

HİKMET TUĞSUZ: İFTİRA ATMAK KOLAY, GERÇEKLER ER YA DA GEÇ ÇIKIYOR

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hikmet Tuğsuz tarafından yalancılıkla itham edilen Nagihan Karadere, sosyal medyada yalancılıkla suçlandı. Geçen senenin olaylı yarışmacısı Hikmet Tuğsuz, Nagihan Karadere için şöyle bir paylaşımda bulundu:

“2022 Survivor'da Nagehan kameramanlarla konuşurken, birden gelip bana saldırdı, sen bana nasıl küfür edersin diye, o sırada Merve Aydın ve Barış geldi evet bizde duyduk dediler, ve konseyde Acun abi içimden geçmeye başlarken, ben de küfür etmedim, bu sözleri. Hak etmiyorum isterseniz kameramanlara sorun.

Hepsi yalancı bunların dedim, yarışmayı bıraktım… Ve o gece Acun abi vicdanlı adam, bütün orada bulunan kameramanları toplayıp hepsine soruyor ve bunların yalanı ortaya çıkıyor, insanların hayalleri ile oynamak iftira atmak kolaydır ama şunu bilmiyorlar doğrular er ya da geç ortaya çıkar…”