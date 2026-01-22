21 Ocak Çarşamba reyting sonuçları 2026: Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler, Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı…Dün en çok ne izlendi?

Menü Kapat
Ocak 22, 2026 09:00
21 Ocak 2026 reyting sonuçları

21 Ocak 2026 reyting sonuçları televizyon dünyasına damga vuracağa benziyor. Zira dün akşam Eşref Rüya, Kuruluş Orhan ve Sahipsizler dizileri heyecan dolu yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Aynı zamanda dün akşam Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı futbol severlere heyecanlı anlar yaşattı. Milyonları ekranlara kilitleyen yapımların sona ermesiyle gözler izlenme oranlarına çevrildi…

21 Ocak Çarşamba akşamı Kanal D’de Eşref Rüya, ATV’de Kuruluş Orhan, Star TV’de ise Sahipsizler dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. TRT1’de ise Şampiyonlar Ligi Grup Maçları kapsamında Galatasaray-Atletico Madrid maçı oynandı. Her hafta magazin dünyasına yön veren diziler yine heyecan dolu gelişmelere ev sahipliği yaparken, televizyonlarda aynı zamanda birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluştu. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte cevabı…

DÜN EN ÇOK NE İZLENDİ?

Dün akşam Kanal D’de Eşref Rüya, 29. Bölümüyle, ATV’de Kuruluş Orhan 11. Bölümüyle, Star TV’de ise Sahipsizler dizisi 45. Bölümüyle ekranlarda yer aldı. Aynı zamanda dün akşam TRT1’de UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları çerçevesinde Galatasaray - Atletico Madrid maçı oynandı. Ayrıca dün akşam TV8’de Survivor’da yarışmacılar dokunulmazlık oyununda ter dökerken, Show TV’de Organize İşler, Now TV’de ise Kardeş Takımı 2 isimli yerli sinema filmleri izleyiciyle buluştu…

21 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren 21 Ocak reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarında hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren sonuçlar resmi kurumlar tarafından açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

