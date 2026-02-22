21 Şubat Cumartesi reyting sonuçları 2026: Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, Survivor, Çifte Milyon...Dün en çok ne izlendi?

Kategoriler
21 Şubat 2026 Cumartesi gününe ait reyting sonuçları haftanın son gününde sıkça konuşuluyor. Dün akşam televizyon ekranlarında yeni bölümleri heyecanla beklenen Gönül Dağı ile Güller ve Günahlar dizileri seyirciyle buluştu. Aynı zamanda Survivor ve Çifte milyon yarışmaları ile heyecan dolu anlar yaşandı. Günün sonunda ise izlenme oranlarına dair araştımalar yapılmaya başlandı...
21 Şubat Cumartesi akşamı TRT1’de Gönül Dağı, Kanal D’de Güller ve Günahlar dizilerinin yanı sıra Now TV’de Çifte Milyon, TV8’de Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmalarının yeni bölümleri ekranlarda yer aldı. Heyecan dolu olaylara ev sahipliği yapan diziler milyonları ekran başına kilitlerken, “Dün en çok ne izlendi?” sorusu ise hafta sonuna damga vurdu...
Dün akşam TRT1’de Gönül Dağı dizisi 206. Bölümüyle, Kanal D’de ise Güller ve Günahlar dizisi 18. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Aynı saatlerde Now TV’de Çifte Milyon, TV8’de Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmaları ile ekranlardan taşan heyecan fırtınası televizyon başında oturanlara ulaştı. Ayrıca dün akşam Show TV’de Güldür Güldür Show yeni bölümüyle, ATV’de A.B.İ. ve Star TV’de Sevdiğim Sensin dizisi tekrar bölümüyle ekranlarda yer aldı.
Dün akşam hangi kanalda hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren (Tüm kişiler, AB ve ABC gruplarında) 21 Şubat 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili resmi kurumlardan açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.