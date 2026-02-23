22 Şubat Pazar reyting sonuçları 2026: Teşkilat, Rüya Gibi, Sahtekarlar...Dün en çok ne izlendi?

22 Şubat Cumartesi akşamı, TRT1’de Teşkilat, Show TV’de Rüya Gibi, Now TV’de Sahtekarlar dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. Bir yanda geçtiğimiz sezonlara damga vuran ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Teşkilat dizisinin karşısında yayın hayatına bu sezon başlayan ve devasa bütçelerle hazırlanan Rüya Gibi ve Sahtekarlar dizileri Total, AB ve ABC gruplarında en yüksek reytinge ulaşmak için yarıştı. Peki dün en çok ne izlendi? İşte ayrıntılar...