22 Şubat Pazar reyting sonuçları 2026: Teşkilat, Rüya Gibi, Sahtekarlar...Dün en çok ne izlendi?

22 Şubat 2026 reyting sonuçları haftanın ilk gününde televizyon dünyasının gündeminde yer alıyor. Dün akşam ekranlarda Teşkilat, Rüya Gibi ve Sahtekarlar dizileri yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkarken aynı zamanda yarışma ve eğlence programları da seyirciyle izleyiciyle buluştu. Yapımların ekran yolculuğunda en büyük parametrelerden olan izlenme oranları ise günün ilk saatleri itibariyle araştırılmaya başlandı...
22 Şubat Cumartesi akşamı, TRT1’de Teşkilat, Show TV’de Rüya Gibi, Now TV’de Sahtekarlar dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. Bir yanda geçtiğimiz sezonlara damga vuran ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Teşkilat dizisinin karşısında yayın hayatına bu sezon başlayan ve devasa bütçelerle hazırlanan Rüya Gibi ve Sahtekarlar dizileri Total, AB ve ABC gruplarında en yüksek reytinge ulaşmak için yarıştı. Peki dün en çok ne izlendi? İşte ayrıntılar...
Dün akşam TRT1’de Teşkilat dizisi 170. Bölümüyle, Show TV’de Rüya Gibi dizisi 12. Bölümüyle, Now TV’de Sahtekarlar dizisi ise 19. Bölümüyle ekranlara geldi. Aynı saatlede Kanal D’de Beyaz’la Joker ve Star TV’de Çok Güzel Hareketler 2 programları ile televizyonda eğlence rüzgarları eserken, TV8’de Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında heyecanın doruklarına ulaşıldı. Dün akşam ayrıca ATV’de Aynı Yağmur Altında dizisinin tekrar bölümü yayınlandı.
Dün akşam hangi kanalda hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren (Tüm kişiler, AB ve ABC gruplarında) 22 Şubat 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili resmi kurumlardan açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.