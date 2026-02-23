Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

22 Şubat Pazar reyting sonuçları 2026: Teşkilat, Rüya Gibi, Sahtekarlar...Dün en çok ne izlendi?

Şubat 23, 2026 09:04
1
22 Şubat 2026 reyting sonuçları

22 Şubat 2026 reyting sonuçları haftanın ilk gününde televizyon dünyasının gündeminde yer alıyor. Dün akşam  ekranlarda Teşkilat, Rüya Gibi ve Sahtekarlar dizileri yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkarken aynı zamanda yarışma ve eğlence programları da seyirciyle izleyiciyle buluştu. Yapımların ekran yolculuğunda en büyük parametrelerden olan izlenme oranları ise günün ilk saatleri itibariyle araştırılmaya başlandı...

2
22 Şubat Pazar reyting sonuçları 2026: Teşkilat, Rüya Gibi, Sahtekarlar...Dün en çok ne izlendi?

22 Şubat Cumartesi akşamı, TRT1’de Teşkilat, Show TV’de Rüya Gibi, Now TV’de Sahtekarlar dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. Bir yanda geçtiğimiz sezonlara damga vuran ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Teşkilat dizisinin karşısında yayın hayatına bu sezon başlayan ve devasa bütçelerle hazırlanan Rüya Gibi ve Sahtekarlar dizileri Total, AB ve ABC gruplarında en yüksek reytinge ulaşmak için yarıştı. Peki dün en çok ne izlendi? İşte ayrıntılar...

3
22 Şubat Pazar reyting sonuçları 2026: Teşkilat, Rüya Gibi, Sahtekarlar...Dün en çok ne izlendi?

DÜN EN ÇOK NE İZLENDİ?

Dün akşam TRT1’de Teşkilat dizisi 170. Bölümüyle, Show TV’de Rüya Gibi dizisi 12. Bölümüyle, Now TV’de Sahtekarlar dizisi ise 19. Bölümüyle ekranlara geldi. Aynı saatlede Kanal D’de Beyaz’la Joker ve Star TV’de Çok Güzel Hareketler 2 programları ile televizyonda eğlence rüzgarları eserken, TV8’de Survivor  Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında heyecanın doruklarına ulaşıldı. Dün akşam ayrıca ATV’de Aynı Yağmur Altında dizisinin tekrar bölümü yayınlandı.

4
22 Şubat Pazar reyting sonuçları 2026: Teşkilat, Rüya Gibi, Sahtekarlar...Dün en çok ne izlendi?

22 ŞUBAT 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam hangi kanalda hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren (Tüm kişiler, AB ve ABC gruplarında) 22 Şubat 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili resmi kurumlardan açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.