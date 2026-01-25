24 Ocak Cumartesi reyting sonuçları 2026: Güller ve Günahlar, Gönül Dağı, Survivor…Dün en çok ne izlendi?

Kategoriler
24 Ocak 2026 reyting sonuçlarına dair detaylar merakla araştırılıyor. Hafta sonunu ekran başında geçirecekler için dün akşam oldukça eğlenceliydi. Zira Güller ve Günahlar ile Gönül Dağı dizilerinin yanı sıra fenomen yarışma Survivor da yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Heyecan ve eğlencenin iç içe geçtiği yapımların ardından izlenme oranları gündem oldu…
24 Ocak Cumartesi akşamı Kanal D’de Güller ve Günahlar, TRT1’de Gönül Dağı, TV8’de ise Survivor’un yeni bölümü yayınlandı. Bir yanda sezonlar boyunca milyonları ekran başına kilitlemiş Gönül Dağı, birbirinden farklı olaylara ev sahipliği yaparken, diğer yanda sezona bomba gibi bir giriş yapan ve izlenme oranlarını alt üst eden Güller ve Günahlar dizisi seyirciye nefessiz anlar yaşattı. Aynı saatlerde Survivor Ünlüler-Gönüllüler’de ise yedek kadro belli oldu. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte cevabı…
Dün akşam Kanal D’de Güller ve Günahlar dizisi 14. Bölümüyle, TRT1’de ise Gönül Dağı dizisi 202. Bölümüyle ekranlara geldi. Aynı saatlerde TV8’de Survivor Ünlüler Gönüllüler, Now TV’de Çifte Milyon yarışmaları ile heyecanlı anlar yaşanırken, Star TV’de Bücür, Show TV’de Haydi Tut Elimi isimli yerli sinema filmleri izleyiciyle buluştu. ATV’de ise A.B.İ. dizisinin tekrar bölümü yayınlandı…
Dün akşam hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren 24 Ocak reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarında hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren sonuçlar resmi kurumlar tarafından açıklandığında haberimizde yer alacaktır.