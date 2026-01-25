24 Ocak Cumartesi reyting sonuçları 2026: Güller ve Günahlar, Gönül Dağı, Survivor…Dün en çok ne izlendi?

24 Ocak Cumartesi akşamı Kanal D’de Güller ve Günahlar, TRT1’de Gönül Dağı, TV8’de ise Survivor’un yeni bölümü yayınlandı. Bir yanda sezonlar boyunca milyonları ekran başına kilitlemiş Gönül Dağı, birbirinden farklı olaylara ev sahipliği yaparken, diğer yanda sezona bomba gibi bir giriş yapan ve izlenme oranlarını alt üst eden Güller ve Günahlar dizisi seyirciye nefessiz anlar yaşattı. Aynı saatlerde Survivor Ünlüler-Gönüllüler’de ise yedek kadro belli oldu. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte cevabı…