Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

24 Ocak Cumartesi reyting sonuçları 2026: Güller ve Günahlar, Gönül Dağı, Survivor…Dün en çok ne izlendi?

Ocak 25, 2026 09:13
1
24 Ocak 2026 reyting sonuçları

24 Ocak 2026 reyting sonuçlarına dair detaylar merakla araştırılıyor. Hafta sonunu ekran başında geçirecekler için dün akşam oldukça eğlenceliydi. Zira Güller ve Günahlar ile Gönül Dağı dizilerinin yanı sıra fenomen yarışma Survivor da yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Heyecan ve eğlencenin iç içe geçtiği yapımların ardından izlenme oranları gündem oldu…

2
24 Ocak Cumartesi reyting sonuçları 2026: Güller ve Günahlar, Gönül Dağı, Survivor…Dün en çok ne izlendi?

24 Ocak Cumartesi akşamı Kanal D’de Güller ve Günahlar, TRT1’de Gönül Dağı, TV8’de ise Survivor’un yeni bölümü yayınlandı. Bir yanda sezonlar boyunca milyonları ekran başına kilitlemiş Gönül Dağı, birbirinden farklı olaylara ev sahipliği yaparken, diğer yanda sezona bomba gibi bir giriş yapan ve izlenme oranlarını alt üst eden Güller ve Günahlar dizisi seyirciye nefessiz anlar yaşattı. Aynı saatlerde Survivor Ünlüler-Gönüllüler’de ise yedek kadro belli oldu. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte cevabı…

3
24 Ocak Cumartesi reyting sonuçları 2026: Güller ve Günahlar, Gönül Dağı, Survivor…Dün en çok ne izlendi?

DÜN EN ÇOK NE İZLENDİ?

Dün akşam Kanal D’de Güller ve Günahlar dizisi 14. Bölümüyle, TRT1’de ise Gönül Dağı dizisi 202. Bölümüyle ekranlara geldi. Aynı saatlerde TV8’de Survivor Ünlüler Gönüllüler, Now TV’de Çifte Milyon yarışmaları ile heyecanlı anlar yaşanırken, Star TV’de Bücür, Show TV’de Haydi Tut Elimi isimli yerli sinema filmleri izleyiciyle buluştu. ATV’de ise A.B.İ. dizisinin tekrar bölümü yayınlandı…

4
24 Ocak Cumartesi reyting sonuçları 2026: Güller ve Günahlar, Gönül Dağı, Survivor…Dün en çok ne izlendi?

24 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren 24 Ocak reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarında hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren sonuçlar resmi kurumlar tarafından açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.