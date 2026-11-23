Uzun süredir birlikte olduğu Asil Gök ile hayatını birleştirmeye hazırlanan Derya Uluğ, düğün öncesi gelenekleri yerine getirdi. 25 Kasım'da evlenecek olan ünlü şarkıcı, kına gecesinde hem şıklığı hem de mutluluğuyla dikkat çekti. Geceden paylaşılan fotoğraflarda bindallı giyen Derya Uluğ'un renkli anları takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

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HABERİN ÖZETİ 25 Kasım'da evleniyorlar! Derya Uluğ'un kına gecesinden bindallılı pozları beğeni topladı Müzisyen Asil Gök ile evlilik hazırlığında olan şarkıcı Derya Uluğ, düğün öncesinde kına gecesi düzenledi. Yaklaşık 10 yıldır birlikte olan Derya Uluğ ve Asil Gök, 25 Kasım'da nikah masasına oturacak. Asil Gök, Derya Uluğ'a Şubat 2025'te doğum gününde evlilik teklif etti. Çift, Haziran 2026'da aileleri ve yakın dostlarının katıldığı törenle nişanlandı; Uluğ, geleneksel tuzlu kahve yerine Asil Gök'e ballı kahve verdi. Düğün öncesi yapılan kına gecesinde önce kırmızı elbise, ardından bindallı giyen Uluğ'un eline kına yakıldı.

DERYA ULUĞ VE ASİL GÖK'ÜN AŞKI 10 YIL ÖNCE BAŞLADI

Şarkıcı Derya Uluğ ile müzisyen Asil Gök'ün aşkı yaklaşık 10 yıl öncesine dayanıyor. Uzun yıllardır birlikte olan çift, hem özel hayatlarında hem de müzik çalışmalarında birbirlerine destek oldu. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla da aşklarını gözler önüne serdi. Yaklaşık 10 yıllık birliktelikleri boyunca uyumlarıyla dikkat çeken çift, sonunda ilişkilerini evlilikle taçlandırmaya karar verdi.

ASİL GÖK'TEN ROMANTİK EVLİLİK TEKLİFİ

Asil Gök, Derya Uluğ'a Şubat 2025'te, sevgilisinin doğum gününde evlilik teklifinde bulundu. Romantik anları sosyal medya hesabından paylaşan Uluğ, sevgilisinin teklifine 'Evet' yanıtını verdi. Böylece çiftin uzun yıllardır devam eden ilişkisinde evlilik yolunda ilk adım atılmış oldu.

HAZİRAN AYINDA NİŞAN YÜZÜKLERİNİ TAKTILAR

Evlilik teklifinin ardından hazırlıklara başlayan Derya Uluğ ve Asil Gök, Haziran 2026'da aileleri ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle nişanlandı. Nişan sonrası mutluluğunu paylaşan Uluğ, yaşadığı heyecanın kendisi için çok farklı olduğunu söyledi.

Nişan geleneklerinden kahve ikramına da değinen şarkıcı, Asil Gök'e tuzlu kahve yerine ballı kahve hazırladıklarını anlattı. Uluğ, bu tercihini "Kahveye bal koyduk, bal gibi olsun diye" sözleriyle açıkladı.

DÜĞÜN TARİHİ BELLİ OLDU: 25 KASIM'DA EVLENİYORLAR

Nişan töreninin ardından düğün hazırlıklarına başlayan çiftin merakla beklenen evlilik tarihi de belli oldu. Daha önce aynı yıl içerisinde evleneceklerini açıklayan Derya Uluğ ve Asil Gök, 25 Kasım 2026'da nikah masasına oturacak. Yaklaşık 10 yıllık aşklarını evlilikle taçlandırmaya hazırlanan çift, yeni bir hayata adım atmak için gün sayıyor.

DERYA ULUĞ'UN KINA GECESİNDEN RENKLİ KARELER

Düğün öncesi gelenekleri yerine getiren Derya Uluğ ve Asil Gök, evliliklerinden önce kına gecesi düzenledi. Aile fertleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı gecede renkli anlar yaşandı.

Kına gecesi için kırmızı bir elbise tercih eden Derya Uluğ, gecenin ilerleyen saatlerinde ise bindallı giydi. Eline kına yakılan ünlü şarkıcı, geceden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Uluğ'un geleneksel kıyafetiyle verdiği pozlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

GÖZLER 25 KASIM'DAKİ DÜĞÜNDE!

Yaklaşık 10 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırmaya hazırlanan Derya Uluğ ve Asil Gök için geri sayım başladı. Kına gecesinden paylaşılan görüntülerle gündeme gelen çift, 25 Kasım'da düzenlenecek düğünle hayatlarını birleştirecek. Sevenleri ise ünlü şarkıcının gelinlik tercihinden düğün karelerine kadar pek çok ayrıntıyı merakla bekliyor.