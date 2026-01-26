25 Ocak Pazar reyting sonuçları 2026: Teşkilat, Rüya Gibi, Sahtekarlar, Beyaz…Dün en çok ne izlendi?

Kategoriler
25 Ocak 2026 reyting sonuçlarına ilişkin her bir detay merak ediliyor. Zira dün akşam ekranların en iddialı birçok yapımı aynı saatte yayınlandı. Teşkilat, Rüya Gibi ve Sahtekarlar dizileri yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkarken, Beyaz’la Joker izleyiciye unutulmaz anlar yaşattı. Ayrıca yarışmadan sinema filmi pek çok farklı içerik dün akşam ekranlarda yer aldı. Peki dün en çok ne izlendi? İşte cevabı…
25 Ocak Pazar akşamı TRT1’de Teşkilat, Show TV’de Rüya Gibi, Now TV’de ise Sahtekarlar isimli dizilerin yeni bölümleri yayınlandı. Aynı saatlerde Kanal D’de yeniden ekranlara dönen Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz’la Joker isimli program milyonları ekranlara kilitledi. Ayrıca dün akşam yayınlanan yarışma programları da ekranlarda heyecan fırtınaları estirdi…
Dün akşam TRT1’de Teşkilat dizisi 166. Bölümüyle, Show TV’de Rüya Gibi dizisi 9. Bölümüyle, Now TV’de ise Sahtekarlar dizisi 16. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D’de Beyaz’la Joker isimli program eğlenceli anlar yaşatırken, TV8’de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 ve ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? isimli yarışma programları ekranlardaki heyecan dozunu yükseltti. Dün akşam ayrıca Star TV’de Hayalet Avcıları Öteki Dünya isimli yabancı sinema da film severleri unutulmaz anlar yaşattı…
25 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Dün akşam hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren 25 Ocak reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarında hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren sonuçlar resmi kurumlar tarafından açıklandığında haberimizde yer alacaktır.