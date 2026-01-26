25 Ocak Pazar reyting sonuçları 2026: Teşkilat, Rüya Gibi, Sahtekarlar, Beyaz…Dün en çok ne izlendi?

25 Ocak 2026 reyting sonuçlarına ilişkin her bir detay merak ediliyor. Zira dün akşam ekranların en iddialı birçok yapımı aynı saatte yayınlandı. Teşkilat, Rüya Gibi ve Sahtekarlar dizileri yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkarken, Beyaz’la Joker izleyiciye unutulmaz anlar yaşattı. Ayrıca yarışmadan sinema filmi pek çok farklı içerik dün akşam ekranlarda yer aldı. Peki dün en çok ne izlendi? İşte cevabı…