26 Nisan Survivor'da kim elendi? 26 Nisan Pazar günü ödül oyununu hangi takım kazandı?

TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışma programlarından olan Survivor 2026'da takımlar arasındaki mücadele tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. Stratejilerin ve güç dengelerinin her gün daha da değiştiği 2026 Survivor Ünlüler- Gönüllüler sezonunda; kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, ödül oyununun kazananı olabilmek için var gücüyle çaba sarf etti. Ancak, izleyiciler nazarında bu akşamın heyecanla beklenen en çarpıcı anı bu kez parkur performansı değil, ada konseyinde yaşanacak olan gerginlik anı oldu. Peki 26 Nisan Pazar günü Survivor ada konseyinde neler oldu? Seren Ay için verilen karar ne oldu, Seren Ay diskalifiye oldu mu? 26 Nisan Survivor'da kim elendi? Ödül oyununun kazananı belli oldu mu?
26 NİSAN SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Adrenalin, heyecan ve stresin her geçen gün daha da arttığı Survivor 2026'da yaşanan mücadele, izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başarıyor.
İzleyiciler, bu akşamki yayınlanan bölümde ödül oyununun kazananını televizyonun karşısında büyük bir merakla takip ediyor iken; programı seyredemeyenler arama motorunda '26 Nisan Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?' sorusunu aratmaya yöneliyor.
Peki ödül oyununu kırmızı takım mı yoksa mavi takım mı aldı?
Zorlu parkur oyununda ödül oyununu alabilmek için ter döken kırmızı ve mavi takım yarışmacılarının uğruna savaştıkları ödül oyununun kazananı Gönüllüler oldu.
26 NİSAN SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
TV8'in severek takip edilen yarışması Survivor'un bu akşamki yayınlanan nefes kesici bölümünde adaya veda eden isim henüz netlik kazanmadı.
26 Nisan Pazar Günü Survivor'a veda eden isim netleştiğinde tüm detaylar habere eklenecektir.
SURVİVOR ELEME POTASINDA HANGİ İSİMLER VARDI?
Survivor'da Beyza ve Lina eleme potasında yer alan yarışmacılar oldu.
Eleme potasına gidecek son adaylar bu akşamın sonunda kesinleşecek.
2026 SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
3. ve 4. eleme adayı ise Seren Ay - Lina arasında çıkan kavgadan dolayı netleşemedi.