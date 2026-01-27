26 Ocak Pazartesi reyting sonuçları 2026: Uzak Şehir, Cennetin Çocukları, Survivor…Dün en çok ne izlendi?

26 Ocak 2026 reyting sonuçları televizyon dünyasının en çok konuşulan konuları haline geldi. Haftanın ilk gününde geçtiğimiz sezona damgasını vuran Uzak Şehir dizisi ile TRT1’in güçlü yapımı Cennetin Çocukları yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıktı. Aynı zamanda Survivor’da hem ödül hem de ceza için yarışıldı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte cevabı…