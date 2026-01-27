26 Ocak Pazartesi reyting sonuçları 2026: Uzak Şehir, Cennetin Çocukları, Survivor…Dün en çok ne izlendi?

Kategoriler
İstanbul
26 Ocak 2026 reyting sonuçları televizyon dünyasının en çok konuşulan konuları haline geldi. Haftanın ilk gününde geçtiğimiz sezona damgasını vuran Uzak Şehir dizisi ile TRT1’in güçlü yapımı Cennetin Çocukları yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıktı. Aynı zamanda Survivor’da hem ödül hem de ceza için yarışıldı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte cevabı…
26 Ocak Pazartesi akşamı Kanal D’de Uzak Şehir, TRT1’de ise Cennetin Çocukları dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. Ayrıca TV8’de Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının yeni bölümünde heyecanlı anlar yaşandı. Aynı zamanda dün akşam birçok sinema filmi de izleyiciyle buluştu. Ama en çok yapılan senaryo değişiklikleriyle izleyicinin tepkisini çeken Uzak Şehir dizisi ile güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren Cennetin Çocukları dizilerinin izlenme oranları dikkat çekti…
Dün akşam Kanal D’de Uzak Şehir dizisi 47. Bölümüyle, TRT1’de Cennetin Çocukları dizisi 19. Bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Aynı saatlerde TV8’de Survivor’da yarışmacılar ödül kazanmak ve cezadan kurtulmak için parkurda ter dökerken, Show TV’de Kod Adı: Olympus, Star TV’de Otel Transilvanya 4 Transformanya, ATV’de Savaşçı Prenses isimli yabacı sinema filmleri seyirciyle buluşurken, Now TV’de Kıskanmak dizisinin tekrar bölümü yayınlandı.
Dün akşam hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren 26 Ocak reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarında hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren sonuçlar resmi kurumlar tarafından açıklandığında haberimizde yer alacaktır.