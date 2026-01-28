27 Ocak Salı reyting sonuçları 2026: ABİ, Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak…Dün en çok ne izlendi?

Kategoriler
27 Ocak 2026 reyting sonuçları ekran severler tarafından sıkça konuşuluyor. Dün akşam televizyonda birçok farklı ve eğlenceli program yayınlanırken, ABİ, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Kıskanmak dizileri yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıktı. Gece saatlerinde biten yapımların ardından izlenme oranlarına ilişkin araştırmalar başladı…
27 Ocak Salı akşamı ATV’de ABİ, TRT1’de Mehmed: Fetihler Sultanı, Now TV’de ise Kıskanmak isimli diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Heyecan dolu sahnelere ev sahipliği yapan diziler milyonları ekranlara kilitlerken, günün ilk saatleri itibariyle reyting sonuçları araştırmaları hız kazandı…
Dün akşam ATV’de ABİ dizisi 3. Bölümüyle, TRT1’de Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 67. Bölümüyle, Now TV’de ise Kıskanmak dizisi 20. Bölümüyle ekranlara geldi. Aynı saatlerde TV8’de Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışması ile heyecanlı anlar yaşanırken, Show TV’de Güldür Güldür Show, Star TV’de yerli sinema filmi Tosun Paşa, Kanal D’de ise Krater isimli yabancı sinema filmi izleyiciye eğlenceli anlar yaşattı.
Dün akşam hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren 27 Ocak reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarında hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren sonuçlar resmi kurumlar tarafından açıklandığında haberimizde yer alacaktır.