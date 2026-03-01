28 Mart Cumartesi reyting sonuçları 2026: Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, Survivor...Dün en çok ne izlendi?

Kategoriler
28 Mart 2026 reyting sonuçlarına dair detaylar hafta sonunda sıkça konuşuluyor. Dün akşam televizyon ekranlarında Gönül Dağı ile Güller ve Günahlar dizilerinin yanı sıra Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışması yeni bölümüyle yer aldı. Pek çok duygunun bir arada yaşandığı yapımların sona ermesinin ardından ise Total, AB ve ABC reyting gruplarında izlenme oranları araştırılmaya başlandı...
28 Mar Cumartesi akşamı TRT1’de Gönül Dağı, Kanal D’de Güller ve Günahlar, TV8’de ise Survivor yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıktı. Milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar gece saatleri itibariyle sona ererken, televizyon dünyasının gündemine reyting sonuçları geldi...
Dün akşam TRT1’de Gönül Dağı dizisi 207. Bölümüyle, Kanal D’de Güller ve Günahlar dizisi 19. Bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Aynı saatlerde TV8’de Survivor Ünlüler-Gönüllüler ve Show TV’de Güldür Güldür Show yeni bölümleriyle ekranlarda yer alırken, ATV’de Cennetin Krallığı ile Star TV’de Ejderham ve Ben isimli yabancı sinema filmleri izleyiciyle buluştu. Dün akşam ayrıca Now TV’de Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin tekrar bölümü yayınlandı.
Dün akşam hangi kanalda hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren (Tüm kişiler, AB ve ABC gruplarında) 28 Şubat 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili resmi kurumlardan açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.