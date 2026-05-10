3 aydır tedavi gören Ebo, aylar sonra sessizliğini bozdu! Ebo'nun son sağlık durumu nasıl?

Sosyal medya platformunda "Ebo" lakabıyla öne çıkan İbrahim Tilaver, son zamanlarda yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle gündeme gelmişti. MS hastası olduğu bilinen fenomen isim, mizah tarzında ürettiği içerik videolarıyla ismini geniş bir kitleye duyurarak, ünlüler camiasının bilinen isimlerinden Reynmen ve Çakal gibi isimlerle çalışarak kitlesini daha da büyütmüştü. Kanalında açtığı canlı yayınlar ve YouTube videolarıyla kendinden bahsettiren Ebo'nun sağlık problemleri sevenleri arasında birtakım endişelere neden olmuştu. Peki Ebo'nun sağlık durumu nasıl? Ebo'dan son sağlık durumu açıklaması...
Öne sürülen iddialara göre 'Ebo' lakaplu İbrahim Tilaver'in yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastanelik olduğu ve yoğun bakıma alındığı öne sürülmüştü.
Ancak Ebo, aktif kullandığı yüksek takipçili hesabında sağlık durumunun korkulacak gibi olmadığını belirtmiş sadece kısa süreli bir dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu ifade etmişti.
Sosyal medyada yayınladığı gönderide ise, "İyiyim. Daha da iyi olacağım. Dualarınız en büyük destek"notunu düşerek sevenlerine iyiyim mesajını vermişti.
Sağlık problemleri nedeniyle sevenlerini endişeye sokan Ebo, takipçilerine son durum değerlendirmesini yaptığı bir paylaşımda bulundu.
Yaşadığı rahatsızlıklarından ötürü zor zamanlar geçirdiğini söyleyen Ebo, bu zor günlerde kendisine destek çıkan tüm sevenlerine teşekkürlerini iletti. İşte sağlık sorunlarıyla mücadele edenfenomen Ebo'nun yeni açıklaması...
"Zor bir süreçti ama çok şükür geride kaldı. Bu süreçte yanımda olan, dua eden, arayan herkese teşekkür ederim. Hayat bazen insana bazı şeylerin değerini yeniden hatırlatıyor. Sağlık, huzur ve gerçek insanlar... Şimdi enerjimizi toplayıp yolumuza daha güçlü devam etme zamanı. Yakında görüşmek üzere." notunu düştü.