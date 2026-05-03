3 Mayıs Survivor 2026’da kim elendi? Adaya veda eden Osman Can mı yoksa Barış Murat Yağcı mı oldu?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışma programlarından olan Survivor 2026’da, rakipler arasındaki mücadele kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. 2026 Survivor Ünlüler-Gönüllüler sezonunun dün akşamki yayınlanan bölümünde izleyiciler, ekran başında Survivor’un en kritik ve gergin anlarından birine şahit oldu. Erkekler arasında yapılan düello oyununda, bu zamana kadar hiç gerçekleştirilmemiş bir ilk meydana geldi. Survivor’daki mücadelesini sürdürebilmek adında ilk defa üç yarışmacı bir düelloda karşı karşıya kaldı. Peki bu düelloda hangi isimler karşılaştı 3 Mayıs Survivor 2026’da elenen yarışmacı kim oldu? 3 Mayıs Survivor 2026 bölümünde adaya veda edecek olan isim belli oldu mu? İşte 3 Mayıs Survivor’da elemeye yönelik merak edilen detaylar…
SURVİVOR’DA BİR İLK! DÜELLODA İLK KEZ 3 YARIŞMACI AYNI ANDA YARIŞTI!
TV8 kanalının reytingi bol programlarından olan Survivor, yayınlanan son bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı.
İzleyicilerin bile seyrederken şaşırdığı bölümde; Survivor tarihinde bir ilk yaşanarak, üç yarışmacı zorlu düello oyununda karşı karşıya geldi.
Dominik adasında kalabilmek uğruna parkur oyununda ter döken üç yarışmacıdan biri haftalardır süren Survivor mücadelesini noktalamak zorunda kalacak.
Eleme potasına giren yarışmacılar arasında görülen rekabet ise programın sıkı takipçilerini merakla ekran başında bekletti.
Her zamanki yayınlanan bölümden farklı olarak eleme düellosunda iki ismin değil de üç ismin yarışması heyecan dozunu daha da artırdı.
SURVİVORDA DÜELLOYA HANGİ İSİMLER ÇIKTI?
Eleme potasında giren yarışmacıların Barış Murat Yağcı, Osman Can ve Ramazan Sarı olarak belirlenmesi yarışmacılar arasındaki rekabeti ikiye katladı.
Düello parkurunda kozlarını paylaşan üç isim; oyunda fiziksel güçleriyle yarıştığı kadar psikolojik dayanıklıklarını da test etti.
Yaşanan bu dişli mücadele sonrasında Survivor 2026’da düellonun kazananı ise Ramazan Sarı oldu. 3 tur oynanan oyunda üçünü birden almayı başaran Ramazan Sarı, en az 1 hafta kadar daha adada kalmayı başarmış oldu.
3 MAYIS SURVİVOR’DA ELENEN KİM OLDU?
Üçlü düello oyununu kaybedenler arasında olan Barış Murat Yağcı ile Osman Can’ın Survivor’daki akıbetleri, izleyicilerinde merakla beklediği kader konseyine kaldı.
Kader konseyinde hangi ismin adaya veda edeceği ise henüz netlik kazanmadı. Adadan ayrılacak olan ismin açıklanmasıyla beraber haberimiz güncellenecektir.