3 Şubat Salı reyting sonuçları 2026: ABİ, Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak…Dün en çok ne izlendi?

3 Şubat 2026 reyting sonuçları ekran severlerin gündeminde büyük bir yer kaplıyor. Haftanın ikinci gününde ABİ, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Kıskanmak dizileri yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkarken televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli yapımlar da izleyiciyle buluştu. Milyonları ekran başına kilitleyen yapımların sona ermesinin ardından da izlenme oranlarına dair detaylar araştırılmaya başlandı…
3 Şubat Salı akşamı ATV’de A.B.İ., TRT1’de Mehmed: Fetihler Sultanı, Now TV’de ise Kıskanmak isimli dizilerin yeni bölümleri yayınlandı. Başarılı oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayeleri ile her hafta milyonlarca izleyiciyi televizyon karşısında toplayan diziler heyecanlı olaylara ev sahipliği yaparken, gece saatlerinden itibaren de Total, AB ve ABC gruplarında reyting sonuçları merak konusu oldu…
Dün akşam ATV’de A.B.İ. dizisi 4. Bölümüyle, TRT1’de Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 68. Bölümüyle, Now TV’de ise Kıskanmak dizisi 21. Bölümüyle ekranlara geldi. Aynı zamanda dün akşam TV8’de Survivor’da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanırken, Star TV’de Kibar Feyzo isimli yerli sinema filmi yayınlandı. Ayrıca Kanal D’de İnci Taneleri dizisinin, Show TV’de ise Güldür Güldür Show’un tekrar bölümü yeniden izleyiciyle buluştu…
Dün akşam hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren 3 Şubat reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarında hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren sonuçlar resmi kurumlar tarafından açıklandığında haberimizde yer alacaktır.