Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

3 Şubat Salı reyting sonuçları 2026: ABİ, Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak…Dün en çok ne izlendi?

Şubat 04, 2026 09:05
1
3 Şubat 2026 reyting sonuçları

3 Şubat 2026 reyting sonuçları ekran severlerin gündeminde büyük bir yer kaplıyor. Haftanın ikinci gününde ABİ, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Kıskanmak dizileri yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkarken televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli yapımlar da izleyiciyle buluştu. Milyonları ekran başına kilitleyen yapımların sona ermesinin ardından da izlenme oranlarına dair detaylar araştırılmaya başlandı…

2
3 Şubat Salı reyting sonuçları 2026: ABİ, Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak…Dün en çok ne izlendi?

3 Şubat Salı akşamı ATV’de A.B.İ., TRT1’de Mehmed: Fetihler Sultanı, Now TV’de ise Kıskanmak isimli dizilerin yeni bölümleri yayınlandı. Başarılı oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayeleri ile her hafta milyonlarca izleyiciyi televizyon karşısında toplayan diziler heyecanlı olaylara ev sahipliği yaparken, gece saatlerinden itibaren de Total, AB ve ABC gruplarında reyting sonuçları merak konusu oldu…

3
3 Şubat Salı reyting sonuçları 2026: ABİ, Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak…Dün en çok ne izlendi?

DÜN EN ÇOK NE İZLENDİ?

Dün akşam ATV’de A.B.İ. dizisi 4. Bölümüyle, TRT1’de Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 68. Bölümüyle, Now TV’de ise Kıskanmak dizisi 21. Bölümüyle ekranlara geldi. Aynı zamanda dün akşam TV8’de Survivor’da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanırken, Star TV’de Kibar Feyzo isimli yerli sinema filmi yayınlandı. Ayrıca Kanal D’de İnci Taneleri dizisinin, Show TV’de ise Güldür Güldür Show’un tekrar bölümü yeniden izleyiciyle buluştu…

4
3 Şubat Salı reyting sonuçları 2026: ABİ, Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak…Dün en çok ne izlendi?

3 ŞUBAT 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren 3 Şubat reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarında hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren sonuçlar resmi kurumlar tarafından açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.