Mehmet Ali Erbil'in cezası belli oldu! Ünlü isme hapis şoku

Mehmet Ali Erbil'in yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve teşvik iddiasıyla yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, Erbil hakkında 10 ay hapis ve bin TL adli para cezası verdi.

İstanbul'da yasadışı bahis reklamı yaptıkları ve insanları buna teşvik ettikleri iddiasıyla haklarında ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası talep edilen Mehmet Ali Erbil'in yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Ali Erbil katılmazken, avukatı hazır bulundu.

10 AY HAPİS CEZASI

Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, Erbil'in üzerine atılı kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan önce 10 ay hapis cezasına, ardından bu cezanın ertelenmesine hükmetti. Erbil'e ayrıca bin lira da para cezası verildi. Mahkeme ayrıca Erbil'in yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrolün de kaldırılmasına karar verdi.

