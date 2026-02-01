31 Ocak Cumartesi reyting sonuçları 2026: Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, Survivor, Çifte Milyon…Dün en çok ne izlendi?

Kategoriler
31 Ocak 2026 reyting sonuçları hafta sonunda sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Dün akşam televizyonlarda cumartesi gecesini ekran başında keyif yaparak geçirmek isteyenler için birbirinden farklı yapımlar yer aldı. Gönül Dağı ve Güller ve Günahlar dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken, Survivor ve Çifte Milyon yarışmaları heyecanlı sahnelere ev sahipliği yaptı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte cevabı…
31 Ocak Cumartesi akşamı TRT1’de Gönül Dağı, Kanal D’de ise Güller ve Günahlar dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. Aynı saatlerde TV8’de Survivor, Now TV’de ise Çifte Milyon yarışmalarında rekabet ve çekişme ekranlara yansıdı. Yapımların sona ermesinin ardından da izlenme oranlarına ilişkin araştırmalar yapılmaya başlandı…
Dün akşam Kanal D’de Güller ve Günahlar dizisi 15. bölümüyle, TRT1’de ise Gönül Dağı dizisi 203. Bölümüyle ekranlara geldi. Aynı saatlerde Show TV’de Güldür Güldür Show izleyiciye kahkaha dolu anlar yaşatırken, TV8’de Survivor Ünlüler-Gönüllüler, Now TV’de Çifte Milyon yarışmalarıyla ekranlarda heyecan fırtınaları esti. Sinema filmi izlemek isteyenler için ise dün akşam ATV’de Savaşçı Prenses isimli yabancı sinema, Star TV’de ise Deli Dumrul isimli yerli sinema filmi ekranlarda yer aldı…
Dün akşam hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren 31 Ocak reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarında hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren sonuçlar resmi kurumlar tarafından açıklandığında haberimizde yer alacaktır.