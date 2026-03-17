Seda Sayan, 36 kedisi olan Ömür Gedik'in bam teline dokununca aldığı cevapla dumur oldu!

Magazin dünyasında en son estetikli görünümüyle konuşulan Seda Sayan, şimdi de ünlü yazar Ömür Gedik ile olan diyaloğuyla gündemin ortasına oturdu. Ünlüler camiasında dobralığıyla öne çıkan ve çoğu zaman yaptığı açıklamalarla gündemdeki yerini koruyan şarkıcı Seda Sayan'ın hayvansever yazar Ömür Gedik için söyledikleri, Gedik'i fena kızdırdı. Dilinin kemiği olmayan Seda Sayan, sunuculuğunu yaptığı 'Seda ile Her Şey Masada' programında konuk ettiği Ömür Gedik ile olan muhabbeti kısa zamanda olay oldu.

HAYVANSEVERLİĞİYLE BİLİNEN ÖMÜR GEDİK'E SEDA SAYAN'DAN KIZDIRAN SÖZLER!

Youtube kanalında yayınlanan 'Seda ile Her şey Masada' adlı programın bu haftaki ünlü konuğu yazar Ömür Gedik oldu.

Ömür Gedik'in program esnasında evinde 36 tane kedi beslediğini söylemesi üzerine şok olan şarkıcı Seda Sayan, o anki şaşkınlık etkisiyle 'Senin evin çiş kokuyordur, gelemem' diyince olanlar oldu.

ÖMÜR GEDİK VERDİĞİ CEVAPLA SEDA SAYAN'I DUMUR ETTİ

Hayvan hassasiyeti ince olan Ömür Gedik, Seda Sayan'ın bu sözlerini ciddiye alarak direkt 'Gelme o zaman' cevabını verdi.

Söyledikleri karşısında böyle bir cevap almayı beklemeyen Seda Sayan''ı şaşırtan bu cevap kısa zamanda sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyayı ikiye bölen bu diyalog arasında kimi kullanıcı hayvansever Ömür Gedik tarafında olup destekleyici yorumlarda bulunurken az sayıda çoğunluk da Seda Sayan'ı haklı buldu.

ÖMÜR GEDİK'TEN SEDA SAYAN'A İMALI PAYLAŞIM GELDİ!

Hayvansever yazar Ömür Gedik, Seda Sayan ile aralarında geçen bu diyalog sonrasında sosyal medya hesabında yeni bir paylaşımda bulundu.

Gedik, Sayan'ı ti'ye aldığı paylaşımına, "Çoklu kedi olan evlerde kıskançlık, kalabalık vs. nedeniyle kum kabı dışına çiş yapanlar olabilir. Ben terbiye edeceğim diye kedilerime kızmam, kızamam. Gider temizlerim. zaten hepsi sokaktan gelme, ameliyatlı, travmalı, yaşlı. Tarzım bu. Evimde böyle. Çişli evime gelmek isteyenleri beklerim." göndermesinde bulundu.