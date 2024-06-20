36 yaşındaki ünlü fenomen tatilde öldü

20 Haziran 2024 15:35 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 15:35

Sosyal medyada güzellik ve bakımla ilgili paylaşımlar yapan fenomen Farah El Kadhi, çıktığı tatilde hayatını kaybetti. Bir milyonu aşkın takipçisi bulunan ünlü isim ölümü yerel polis tarafından araştırılıyor.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ HAYATINI KAYBETTİ

Tatil için Malta’da olan fenomen, yatında ölü olarak bulundu. Kesin ölüm nedeni için otopsi yapılacak Kadhi, tatilden karelerini de sosyal medyadan paylaştı. fenomen Soulayma Hneynia, Farah hakkında, "nezaketiyle, cömertliğiyle ve sıcaklığıyla tanınan gerçekten harika bir insan" dedi.