36 yaşındaki ünlü fenomen tatilde öldü
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
20 Haziran 2024 15:35 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 15:35
Sosyal medya fenomeni Farah El Kadhi, 36 yaşında hayatını kaybetti. Malta tatilinde bir yatta baygın olarak bulunan fenomenin yapılan inceleme sonucunda öldüğü tespit edildi.
Sosyal medyada güzellik ve bakımla ilgili paylaşımlar yapan fenomen Farah El Kadhi, çıktığı tatilde hayatını kaybetti. Bir milyonu aşkın takipçisi bulunan ünlü isim ölümü yerel polis tarafından araştırılıyor.
SOSYAL MEDYA FENOMENİ HAYATINI KAYBETTİ
Tatil için Malta’da olan fenomen, yatında ölü olarak bulundu. Kesin ölüm nedeni için otopsi yapılacak Kadhi, tatilden karelerini de sosyal medyadan paylaştı. fenomen Soulayma Hneynia, Farah hakkında, "nezaketiyle, cömertliğiyle ve sıcaklığıyla tanınan gerçekten harika bir insan" dedi.
Kaynak: TGRT Haber