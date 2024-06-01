5 ay önce boşanan Burak Sergen dördüncü kez evlendi

01 Haziran 2024 09:52 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 09:53

Çukur, Kızıl Elma, Sadakatsiz, Yalan Dünya ve Hudutsuz Sevda dizisinde rol alan Burak Sergen dün gerçekleşen sade bir törenle evlendi. 5 ay önce boşanan Sergen'in nikahına ünlü isimler katıldı.

BURAK SERGEN DÖRDÜNCE KEZ EVLENDİ

Geçtiğimiz ocak ayında Nihan Ünsal'dan boşanan 63 yaşındaki oyuncu Burak Sergen, kendi tiyatrosunda genel müdür olarak görev yapan Gizem Şağban ile dünyaevine girdi. Burak Sergen’in düğününe eski eşi Asuman Dabak, dizinin yapımcısı Fatih Aksoy ve dizinin yayınladığı NOW kanalını CEO’su Cenk Soner de katıldı.