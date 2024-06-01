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5 ay önce boşanan Burak Sergen dördüncü kez evlendi

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
01 Haziran 2024 09:52 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 09:53
5 ay önce boşanan Burak Sergen dördüncü kez evlendi

Oyuncu Burak Sergen, Nihan Ünsal’dan boşandıktan 5 ay sonra kendi tiyatrosunda

Çukur, Kızıl Elma, Sadakatsiz, Yalan Dünya ve Hudutsuz Sevda dizisinde rol alan Burak Sergen dün gerçekleşen sade bir törenle evlendi. 5 ay önce boşanan Sergen'in nikahına ünlü isimler katıldı. 

BURAK SERGEN DÖRDÜNCE KEZ EVLENDİ 

Geçtiğimiz ocak ayında Nihan Ünsal'dan boşanan 63  yaşındaki oyuncu Burak Sergen, kendi tiyatrosunda genel müdür olarak görev yapan Gizem Şağban ile dünyaevine girdi. Burak Sergen’in düğününe eski eşi Asuman Dabak, dizinin yapımcısı Fatih Aksoy ve dizinin yayınladığı NOW kanalını CEO’su Cenk Soner de katıldı.

5 ay önce boşanan Burak Sergen dördüncü kez evlendi - 1. Resim

 

Kaynak: TGRT Haber
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