5 katlı malikanesini satmaktan vazgeçen Fatih Ürek, sebebini açıkladı

21 May 2024 12:08 - Güncelleme : 21 May 2024 12:08

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek Uzak Doğu esintilerinin de olduğu 5 katlı malikanesini satışa çıkardı. Evini uzun süredir satamayan Ürek, boya fiyatlarına ise isyan etti.

FATİH ÜREK, MİLYONLUK EVİNİ SATMAKTAN VAZGEÇTİ

Fatih Ürek, konu ile ilgili "Satamadım, zaten resmi satışa sunmadım. Evi boyatmak istedim. 500 bin TL istediler. Eskiden o parayla ev alınırdı. Ev kalacak! Büyük evin masrafı da büyük..." diyerek satıştan vazgeçtiğini duyurdu.