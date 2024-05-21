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5 katlı malikanesini satmaktan vazgeçen Fatih Ürek, sebebini açıkladı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
21 May 2024 12:08 - Güncelleme : 21 May 2024 12:08
5 katlı malikanesini satmaktan vazgeçen Fatih Ürek, sebebini açıkladı

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, 5 katlı malikanesini 100 milyon TL'ye satışa çıkarmıştı. Evini satmaktan vazgeçen Ürek, ev boyasının 500 bin TL tutmasına ise sitem etti.

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek Uzak Doğu esintilerinin de olduğu 5 katlı malikanesini satışa çıkardı. Evini uzun süredir satamayan Ürek, boya fiyatlarına ise isyan etti. 

FATİH ÜREK, MİLYONLUK EVİNİ SATMAKTAN VAZGEÇTİ 

Fatih Ürek, konu ile ilgili "Satamadım, zaten resmi satışa sunmadım. Evi boyatmak istedim. 500 bin TL istediler. Eskiden o parayla ev alınırdı. Ev kalacak! Büyük evin masrafı da büyük..." diyerek satıştan vazgeçtiğini duyurdu.  

5 katlı malikanesini satmaktan vazgeçen Fatih Ürek, sebebini açıkladı - 1. Resim

5 katlı malikanesini satmaktan vazgeçen Fatih Ürek, sebebini açıkladı - 2. Resim

5 katlı malikanesini satmaktan vazgeçen Fatih Ürek, sebebini açıkladı - 3. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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