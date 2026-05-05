5 Mayıs 2026 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 2026 dokunulmazlık oyunu kazanan takım

GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 20:59
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 21:02
Survivor 5 Mayıs 2026 akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu, yarışmanın en kritik mücadelelerinden biri olarak ekrana geldi. Takımlar arasında geçen zorlu parkur mücadelesi sonrası kazanan takım büyük merak konusu oldu. Seyirci oylaması ve ada konseyine etkisi nedeniyle sonucu yakından takip eden izleyiciler, “Survivor 5 Mayıs 2026 dokunulmazlığı hangi takım aldı?” sorusuna yanıt arıyor.

Survivor 2026’da 5 Mayıs akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu, yarışmacılar arasında büyük bir rekabete sahne oldu. Yarışmacılar zorlu parkurda hem fiziksel güçlerini hem de dayanıklılıklarını ortaya koydu. Kritik mücadelenin ardından dokunulmazlığı kazanan takım merak konusu olurken, sonuç henüz ekranlara net olarak yansımadı. Ada konseyine etkisi büyük olan oyunun sonucu, yarışmanın seyrini değiştirecek. Peki, Survivor 5 Mayıs 2026 dokunulmazlığı hangi takım aldı? Survivor 5 Mayıs 2026 Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR 5 MAYIS 2026 DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?

Survivor 5 Mayıs 2026 dokunulmazlığı kazanan takımı ilerleyen saatlerde haberimizi güncelleyerek açıklayacağız takipte kalın.

SURVİVOR 5 MAYIS 2026 SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

5 Mayıs 2026 Survivor eleme adayını ilerleyen saatlerde haberimizi güncelleyerek açıklayacağız takipte kalın.

4 MAYIS 2026 SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Gönüllüler takımı birinci dokunulmazlık oyununu kaybetti. Takımdaki en fazla oyu olan Beyza Gemici birinci eleme adayı oldu.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu 

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Lina Hourieh
  • Murat Arkın

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu 

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Barış Murat Yağcı
  • Nagihan Karadere
  • Sude Demir
  • Seda Albayrak
  • Can Berkay Ertemiz

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
  • Büşra Yalçın
  • Onur Alp Çam
  • Nisanur Güler
  • Serhan Onat
  • Gözde Bozkurt
  • Engincan Tura
  • Seren Ay Çetin
  • Osman Can Ural

SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR

  • Mert Nobre 3 sembol – Ünlüler takımı
  • Seda Albayrak 4 sembol – Gönüllüler takımı
  • Ramazan Sarı – Gönüllüler takımı
  • Deniz Çatalbaş 3 sembol – Ünlüler takımı
  • Barış Murat Yağcı 2 sembol -  Gönüllüler takımı
  • Sercan Yıldırım – Ünlüler Takımı
  • Sude Demir – Gönüllüler Takımı

