6 gün önce boşanmıştı! Onur Atilla, şarkıcı Nez ile tatile çıktı

29 Haziran 2024 14:08 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 14:16

Geçtiğimiz haftalarda eşi Sinem Ayyıldız'dan boşanan Rüştü Onur Atilla, şarkıcı Nez ile tatile çıktı. İkili birlikte çektirdiği fotoğraf karesini kalpli paylaşınca 'Yeni bir aşk' iddiaları ortaya atıldı.

RÜŞTÜ ONUR ATİLLA İLE NEZ TATİLE ÇIKTI

Güldür Güldür Show'un yıldızı Rüştü Onur Atilla 10 yıllık eşinden boşandıktan sonra yaptığı paylaşımlar ile gündem oldu. 6 gün önce boşandığını duyuran oyuncu, şarkıcı Nez ile tatile çıktı. Fazla kilolarından kurtularak yeni bir görünüme kavuşan Rüştü Onur Atilla, Nez ile paylaşımına, "Heyecanını yakından paylaşıyorum" notunu düştü.

ALTI GÜN ÖNCE BOŞANMIŞTI

Onur Atilla boşanma haberini, "2014'te hayatımızı birleştirdiğimiz Sinem Ayyıldız ile evliliğimiz 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma usulü ile sonlanmıştır. Mesleğim sebebiyle kamuoyunu ve basını bilgilendirmem gerektiği için bu paylaşımı yapıyorum." "Herkesin mutlu ve sağlıklı olması, çocuklarımızın da bu yeni düzenimizde sevgi ile büyümeleri tek dileğim..." "Kendim, Sinem ve çocuklarımızın bundan sonraki yaşamlarımızı huzurla, keyifle yaşayabilmemiz adına göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için şimdiden herkese teşekkür ediyorum." sözleriyle verdi.

RÜŞTÜ ONUR ATİLLA KİMDİR?

18 Mayıs 1986 doğumlu Onur Atilla, 2012 yılında Anadolu Üniversitesi ve PERA Güzel Sanatlar Akademisi Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Tiyatro alanında kariyerine adım atan Atilla, Tiyatro Kılçık, Tiyatro Kedi, Tiyatro Bahane ve Tiyatro Pera gibi sahnelerde oyunculuk, yazarlık ve eğitmenlik yaptı.