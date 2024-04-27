60 yaşındaki Alejandra Marisa Rodriguez bir ilke imza attı! Güzellik yarışmasında rakiplerini solladı
Alejandra Marisa Rodriguez, güzellik ve gençlik algısını yıktı. Tüm tabulara karşı güzellik yarışmasına katılan 60 yaşındaki Rodriguez, 18-25 yaşlarında olan diğer yarışmacıları solladı. Rodriguez'in güzelliğinin sırrını açıkladı.
60 yaşında Arjantina'nın başkenti Buenos Aires'te düzenlenen güzellik yarışmasına katılan Alejandra Marisa Rodriguez, görüntüsüyle sosyal medyayı salladı.
60 YAŞINDAKİ ALEJANDRA MARİSA RODRİGUEZ BİR İLKE İMZA ATTI!
Yaş tabusunu kıran Alejandra Marisa Rodriguez, 60 yaşında bir güzellik yarışmasını kazanarak bir ilke imza attı. Rodriguez, bununla sınırlı kalmadı. Eğer mayıs ayında Arjantin çapındaki yarışmayı da (Miss Universe Argentina) kazanırsa eylül ayında Meksika'da yapılacak olan Kainat Güzellik Yarışması'na katılma hakkı kazanacak. Avukat ve aynı zamanda gazeteci olan 60 yaşındaki kadını gören ise inanamadı.
Sağlıklı beslenen kadın, düzenli spor yaptığını karbonhidrat tüketmediğini ve hayatında stresten toksik ilişkilerden uzak kaldığını vurguladı. Rodriguez, "Büyük bir heyecan duyuyorum çünkü kadınların sadece fiziksel güzellik değil başka değerlere de sahip olduğu yeni bir süreci başlatıyoruz" dedi.