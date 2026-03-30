7 kez evlenen Seda Sayan ilk kez itiraf etti: Sorgulattım! Seda Sayan'ın programdaki açıklamaları gündem oldu

Hafta içi her gün TV8 kanalında yayınlanan 'Gel Konuşalım' programının bu haftaki sürpriz konuğu, ekranların sevilen sunucusu Seda Sayan oldu. Nur Tuğba Namlı ile Ece Erken'in sunuculuğunu yaptığı gündüz kuşağı programına telefonla bağlanan Seda Sayan, yaptığı açıklamalarla gündemin ortasına oturdu. Eşi Çağlar Ökten ile evlenmeden önceki yaşantısına dair yaptığı itirafla konuşulan Seda Sayan'ın o sözleri bölüme damgasını vurdu.

EVLENMEYİ DÜŞÜNEN KADINLARA 'SEDA SAYAN' NASİHATİ: "SORGULATTIM, EVLİ ÇIKTI"

Magazin gündeminde yaptığı evlilik sayısıyla adından bahsettiren Seda Sayan, evlenmek isteyen bekar kadınların daha dikkatli olması gerektiğine yönelik yaptığı konuşmasında kendi hayatından örnek vererek önemli bir itirafta bulundu.

Hoşlandığı kişinin TC kimlik numarasını avukatı aracılığıyla sorgulattığını ilk kez açıklayan Seda Sayan'ın bu itirafı sosyal medyaya bomba gibi düştü.

SEDA SAYAN, OĞLU ENGİNCAN İLE İLAYDA ALİŞAN'IN EVLİLİĞİNE YEŞİL IŞIK YAKTI: BANA KALSA HEMEN EVLENDİRİRİM

Özel hayatını saklamayıp aşklarını herkesin önünde yaşayan İlayda Alişan ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in bir yılı aşkın süren ilişkisi, magazin gündeminde sıklıkla kendinden bahsettiriyor.

En son yıldönümünde çıktıkları yurt dışı tatili ile konuşulan çiftten İlayda Alişan, kayınvalide adayı Seda Sayan'a olan hayranlığını sürekli dile getirir iken şimdi de Seda Sayan gelin adayı Alişan için olumlu cümlelerde bulundu.

Oğlu Oğulcan Engin'in sevgilisi İlayda Alişan’ ile ilgili konuşan Seda Sayan, “İlayda bana Seda Hanım diyor, anne demesini de istemem. Annesi bu dünyada değil. Bu tamamen İlayda’nın kararı ama bana kalsa hemen evlendiririm.” ifadesinde bulundu.

SEDA SAYAN'DAN GÜZELLİK SIRRI TÜYOSU!

Yaşına rağmen bebeksi görünümüyle gençlere taş çıkaran Seda Sayan, yaptırdığı estetik işlemleri saklamayıp uyguladığı yöntemden bahsetti:

“Germe yok. Işınla cilt altındaki deriyi yakıyorlar. Ben yaptırdığım bütün işlemleri açıklıyorum, saklamıyorum. Eti yağlı tavaya attığını düşün, nasıl toparlanıyor… Aynı mantık. Bunda germe ya da bıçak izi yok. Makyajsız halimi daha çok beğeniyorum.”

Ünlü sunucu, işlemin etkilerinin yaklaşık 3 hafta içinde geçtiğini de sözlerine ekledi.