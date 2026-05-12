7 Numara’nın figüranları bugünün dev yıldızları çıktı! İşte o isimler

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan 7 Numara, yıllar geçse de gündemden düşmüyor. Yayınlandığı döneme damga vuran fenomen dizi, bu kez oyuncu kadrosuyla ilgili dikkat çeken bir detayla yeniden konuşulmaya başladı. Dizide kısa süreli rol alan ya da figüran olarak kamera karşısına geçen bazı isimlerin bugün ekranların en tanınan oyuncuları arasında yer alması izleyicileri şaşırttı.
7 NUMARA’NIN FİGÜRANLARI BUGÜNÜN DEV YILDIZLARI ÇIKTI
2000-2003 yılları arasında TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan ve tekrar bölümleriyle hâlâ büyük ilgi gören 7 Numara, sosyal medyada nostalji rüzgârı estirmeye devam ediyor. Final yapmasının üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen geniş bir hayran kitlesine sahip olan dizi, samimi hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla hafızalardaki yerini koruyor.
Başrollerinde Engin Alkan ve Şebnem Sönmez’in yer aldığı yapım, şimdi de geçmişte dizide kısa süreli görünen isimlerle gündemde. O dönem küçük roller üstlenen bazı oyuncuların bugün televizyon ve sinema dünyasının en başarılı isimleri arasında yer alması, dizinin ne kadar güçlü bir oyuncu havuzuna sahip olduğunu bir kez daha ortaya koydu.
7 NUMARA KONUSU
7 Numara, 2000–2003 yılları arasında TRT 1’de yayınlanan ve Türk televizyonunun kült sitcom yapımları arasında yer alan bir dizidir. Samimi anlatımı, aynı evde yaşayan öğrencilerin günlük hayatına odaklanan hikâyesi ve sıcak mizah diliyle geniş bir izleyici kitlesi kazanmıştır.
Dizi, farklı şehirlerden gelen üniversite öğrencilerinin aynı evde yaşamak zorunda kalmasıyla başlayan eğlenceli ve zaman zaman duygusal olayları konu alır. Farklı karakter yapılarına sahip gençlerin bir arada yaşarken yaşadığı çatışmalar, arkadaşlıklar ve günlük hayat maceraları mizahi bir dille anlatılır. “Aile sıcaklığında öğrenci evi” temasıyla dönemine göre oldukça özgün bir yapımdır.
7 NUMARA OYUNCULARI
Başrollerde ve ana kadroda öne çıkan isimler:
Engin Alkan
Şebnem Sönmez
Janset Paçal
İsmail Düvenci
Ayşe Tunaboylu
Serkan Keskin (konuk/erken dönem rollerden)
Dizide ayrıca birçok genç oyuncu ve konuk isim de farklı bölümlerde yer almış, bazıları sonraki yıllarda Türkiye’nin tanınan ekran yüzleri haline gelmiştir.