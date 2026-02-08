7 Şubat Cumartesi reyting sonuçları: Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, Survivor, Çifte Milyon…Dün en çok ne izlendi?

7 Şubat 2026 reyting sonuçları hafta sonunda televizyon dünyasının en çok konuşulan konuları arasına girdi. Cumartesi akşamı Gönül Dağı ile Güller ve Günahlar dizilerin yanı sıra Survivor ve Çifte Milyon yarışmalarının yeni bölümleri yayınlanırken milyonlarca izleyici de ekran başında toplandı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte ayrıntılar…