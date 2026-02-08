7 Şubat Cumartesi reyting sonuçları: Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, Survivor, Çifte Milyon…Dün en çok ne izlendi?

Kategoriler
7 Şubat 2026 reyting sonuçları hafta sonunda televizyon dünyasının en çok konuşulan konuları arasına girdi. Cumartesi akşamı Gönül Dağı ile Güller ve Günahlar dizilerin yanı sıra Survivor ve Çifte Milyon yarışmalarının yeni bölümleri yayınlanırken milyonlarca izleyici de ekran başında toplandı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte ayrıntılar…
7 Şubat Cumartesi akşamı TRT1’de Gönül Dağı, Kanal D’de Güller ve Günahlar dizileri ile birlikte TV8’de Survivor Ünlüler-Gönüller ile Now TV’de Çifte Milyon yarışmaları yeni bölümleriyle ekranlarda yer aldı. Aynı zamanda yerli ve yabansı sinema filmleri ve eğlence programları da hafta sonunda televizyonda izleyiciyle buluştu…
Dün akşamı TRT1’de Gönül Dağı dizisi 204. Bölümüyle, Kanal D’de ise Güller ve Günahlar dizisi 16. Bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Aynı saatler TV8’de Survivor, Now TV’de ise Çifte Milyon yarışmaları ekran başındakilere heyecanlı anlar yaşatırken, Show TV’de Güldür Güldür Show ile kahkaha tufanları esti. Ayrıca dün akşam ATV’de yabancı sinema filmi Kadın Kral ve Star TV’de yerli sinema filmi Bayi Toplantısı ile izleyiciler keyifli anlar yaşadı…
Dün akşam hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren 7 Şubat reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarında hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren sonuçlar resmi kurumlar tarafından açıklandığında haberimizde yer alacaktır.