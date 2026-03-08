8 Mart Survivor 2026'da kim elendi? 8 Mart Survivor ödül oyununu kırmızılar mı yoksa maviler mi aldı?

2026 Survivor programının klasik pazar akşamlarında ekrana verilen ödül oyunu ve kritik eleme düellosunda heyecan duygusu yine doruklara ulaştı. Survivor'un 8 Mart Pazar akşamı TV8 ekranlarında verilen bölümü için programın sıkı izleyicileri, "Survivor ödül oyununu kim kazandı, Survivor 8 Mart Pazar günü hangi yarışmacı elendi?" soruları na cevap arıyor. Peki Survivor 2026'da 8 Mart Pazar günü ödülü alan hangi takım oldu? 8 Mart Pazar günü eleme düellosunda Onur Alp mi yoksa Engincan mı elendi? İşte 8 Mart Survivor gelişmeleri:

8 MART SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? SURVİVOR'DA ÖDÜLÜN SAHİBİ...

Büyük ödüle ulaşabilmek için zorlu parkur oyununca var gücüyle mücadele eden kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, bu akşam nefes kesen bir mücadelede bulundu.

Survivor programında bu akşama yönelik en çok merak edilenler arasında olan ödül oyununun kazananı ise henüz belli olmadı. Survivor'da ödül oyununu kazanan takım netleşir netleşmez detayları haberimize eklenecektir.

8 MART STRESLİ ELEME DÜELLOSUNDA HANGİ İSİMLER EŞLEŞTİ?

2026 Survivor Ünlüler Gönüllüler sezonunda bu akşam eleme düellosuna çıkarak, elenme gerginliği yaşayacak isimler belli olmuştu.

8 Mart eleme düellosundan kendini gösterecek isimlerde Onur Alp, Engincan, Can ve Barış vardı. Oylama çokluğuna göre potadan kurtulmayı başaran 2 isim Barış ile Can olur iken; Engincan ve Onur Alp'ten birisi adaya veda etme stresine girecek.

8 MART PAZAR GÜNÜ SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Eleme düellosunda adadan ayrılmak zorunda kalan isim Onur Alp oldu.

SURVİVOR'DA ADADAN EN SON GİDEN İSİM KİM OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta Pazar akşamı Survivor'da adaya veda eden son isim Büşra olmuştu.

2026 SURVİVOR KIRMIZILAR TAKIMI:

Bayhan, Deniz Çatalbaş, Nagihan Karadere, Sercan Yıldırım, Mert Nobre, Murat Arkın, Seren Ay Çetin, Serhan Onat, Can Berkay Ertemiz, Seda Albayrak.

2026 SURVİVOR MAVİLER TAKIMI:

Ramazan Sarı, Beyza Gemici, Engincan Tura, Gözde Bozkurt, Lina Hourieh, Nisanur Güler, Onur Alp Çam, Nefise Karatay.