8 Mayıs Cuma Survivor bu akşam neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?

Fatimatüzzehra Maslak
08.05.2026
saat ikonu 22:52
08.05.2026
saat ikonu 22:52
TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışma programlarından olan Survivor 2026'nın yeni bölümünün bu akşam yayınlanmaması, izleyicilerin dikkatini çekti. Survivor'ın şampiyonluğa doğru ilerleyen sürecinde ada mücadelesine ara vermek durumunda kalan programın sıkı takipçileri, arama motorunda "Survivor yeni bölüm ne zaman?"," Survivor bu akşam var mı yok mu?'', ''Survivor bu akşam neden yok?'' sorularının cevabını aradı. İşte Survivor izleyicilerinin merak ettiği o soruların cevabı..

 

SURVİVOR YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Normal şartlar altında haftaiçi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor programının yeni bölümünün bu akşam yayınlanmaması izleyiciler arasında birtakım meraklara sebep oldu.

Fenomen yarışma programı Survivor'ı yakından takip eden sıkı izleyiciler, arama motorunda Survivor'ın neden olmadığına yönelik araştırmalara yöneldi.

Rekabetin giderek kızıştığı Survivor 2026'da şampiyonluk mücadelesine verilen ara, izleyicilerin yeni bölüm yayın tarihinini araştırmaya itti. Peki Survivor 2026 yeni bölüm tarihi ne zaman? Survivor yeni bölüm hangi gün yayınlanacak?

SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Televizyon ekranlarında canlı bir şekilde yayınlanacak olan Hull City - Millwall maçı sebebiyle Survivor, 9 Mayıs 2026 Cumartesi akşamı TV8 kanalında izleyicileriyle buluşacak.

 

SURVİVOR BU AKŞAM NEDEN YOK? 8 MAYIS CUMA SURVİVOR NEDEN YAYINLANMIYOR?

Hull City - Millwall maçının saat 22:00’de canlı bir şekilde ekranlara verilecek olması, TV8 kanalının gözde programı Survivor'un yeni bölüm tarihinin askıya alınmasına neden oldu.

Sporseverlerin ekran başına toplanacağı bu önemli maçtan dolayı yayınlanmayan Survivor 2026 yeni bölümüyle yarın akşam kaldığı yerden devam edecek.

 

8 MAYIS TV8 KANALININ YAYIN AKIŞINDA NELER VAR?

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

09:00 Gel Konuşalım / Canlı

12:30 Survivor Ekstra / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Bil Bakalım & Anlat Bakalım / Yeni Bölüm

 

22:00 Hull City - Millwall / Canlı

00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

05:30 Tuzak

