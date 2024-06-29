8 yıldır konser vermeyen Sezen Aksu'nun yeni hobisi ortaya çıktı

29 Haziran 2024 12:27 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 12:31

Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Sezen Aksu, sahnelere veda etti. Hayranlarının sahnelere dönmesiyle ilgili baskı yaptığı Sezen Aksu'nun yalısına turlar düzenliyor. Son olarak yalısından hayranlarına el sallayan Sezen Aksu'dan yeni kare geldi.

SEZEN AKSU'NUN YENİ HOBİSİ ORTAYA ÇIKTI

Sezen Aksu, sahneleri bırakacak haberlerinden sonra "İtiraz etmeyin. 800'e yakın şarkım oldu. Artık döndürüp döndürüp dinlersiniz. 40 yıldır buralardayım, artık yeter, beni sinirlendirmeyin" diyerek salondakileri güldürmüştü. Uzun yıllardır konser veren Sezen Aksu'nun yeni hobisi ortaya çıktı. Sezen Aksu vaktinin çoğunu boya işleriyle geçiriyor.

HAYRANLARINDAN SEZEN AKSU'YA ÇAĞRI

Sezen Aksu'nun genç hayranları usta sanatçının tekrar konser vermesi için sosyal medyada paylaşım yapmaya başladı. Sezen Aksu'nun hayranları, "Ne olur geri dön" diye çağrı yaparak sanatçıya seslendi.