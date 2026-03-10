9 Mart Pazartesi reyting sonuçları 2026: Uzak Şehir, Cennetin Çocukları, Survivor...Dün en çok ne izlendi?

Kategoriler
9 Mart 2026 reyting sonuçlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Haftanın ilk gününde televizyonda Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları dizilerinin yanı sıra, Survivor yarışmasının da heyecan dolu yeni bölümü seyirciyle buluştu. Milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar sona ererken, izlenme oranları televizyon gündemine oturdu...
9 Mart Pazartesi akşamı Kanal D’de Uzak Şehir, TRT1’de ise Cennetin Çocukları dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. TV8’de Survivor’un yeni bölümünde ilk eleme adayı belli oldu. Yapımların televizyon yolculuğunu etkileyen en önemli etkenlerden olan reyting sonuçları ise günün ilk saatleri itibariyle araştırılmaya başlandı...
Dün akşam Kanal D’de Uzak Şehir dizisi 53. Bölümüyle, TRT1’de ise Cennetin Çocukları dizisi 24. Bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Aynı saatlerde TV8’de Survivor Ünlüler-Gönüllüler, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster, Star TV’de Çok Güzel Hareketler 2 programları izleyiciye keyifli anlar yaşattı. Ayrıca dün akşam Show TV’de İntikam isimli yabancı sinema filmi ekranlarda yer alırken, Now TV’de Doktor: Başka Bir Hayatta dizisinin ilk bölümü yeniden izleyiciyle buluştu.
Dün akşam hangi kanalda hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren (Tüm kişiler, AB ve ABC gruplarında) 9 Mart 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili resmi kurumlardan açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.