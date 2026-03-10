Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

9 Mart Pazartesi reyting sonuçları 2026: Uzak Şehir, Cennetin Çocukları, Survivor...Dün en çok ne izlendi?

Mart 10, 2026 09:09
1
9 Mart 2026 reyting sonuçları

9 Mart 2026 reyting sonuçlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Haftanın ilk gününde televizyonda Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları dizilerinin yanı sıra, Survivor yarışmasının da heyecan dolu yeni bölümü seyirciyle buluştu. Milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar sona ererken, izlenme oranları televizyon gündemine oturdu...

2
9 Mart Pazartesi reyting sonuçları 2026: Uzak Şehir, Cennetin Çocukları, Survivor...Dün en çok ne izlendi?

9 Mart Pazartesi akşamı Kanal D’de Uzak Şehir, TRT1’de ise Cennetin Çocukları dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. TV8’de Survivor’un yeni bölümünde ilk eleme adayı belli oldu. Yapımların televizyon yolculuğunu etkileyen en önemli etkenlerden olan reyting sonuçları ise günün ilk saatleri itibariyle araştırılmaya başlandı...

3
9 Mart Pazartesi reyting sonuçları 2026: Uzak Şehir, Cennetin Çocukları, Survivor...Dün en çok ne izlendi?

DÜN EN ÇOK NE İZLENDİ?

Dün akşam Kanal D’de Uzak Şehir dizisi 53. Bölümüyle, TRT1’de ise Cennetin Çocukları dizisi 24. Bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Aynı saatlerde TV8’de Survivor Ünlüler-Gönüllüler, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster, Star TV’de Çok Güzel Hareketler 2 programları izleyiciye keyifli anlar yaşattı. Ayrıca dün akşam Show TV’de İntikam isimli yabancı sinema filmi ekranlarda yer alırken,  Now TV’de Doktor: Başka Bir Hayatta dizisinin ilk bölümü yeniden izleyiciyle buluştu.

4
9 Mart Pazartesi reyting sonuçları 2026: Uzak Şehir, Cennetin Çocukları, Survivor...Dün en çok ne izlendi?

9 MART 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam hangi kanalda hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren (Tüm kişiler, AB ve ABC gruplarında) 9 Mart 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili resmi kurumlardan açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.