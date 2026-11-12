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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 17:19
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 17:19

90’lı yıllarda podyumlara damga vuran isimler Çağla Şıkel’in programında buluştu

Bir dönemin efsane isimleri Deniz Pulaş, Begüm Özbek, Ceylan Saner ve Engin Koç, Çağla Şıkel’in programında bir araya geldi. Sevilen isimlerin bir araya geldiği anlar ise renkli görüntüleri ortaya çıkarttı.

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Editor
 Gonca Işık
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90’lı yıllarda podyumlara damga vuran isimler Çağla Şıkel’in programında buluştu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 17:19
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 17:19

90'lı senelerin en çok magazin gündeminde yer alan Deniz Pulaş, Begüm Özbek, Ceylan Saner ve Engin Koç ekran karşısında bir araya geldi. O anlar ise sosyal medyada dolaşıma girdi, beğeni yağmuruna tutuldu.

90'LI YILLARA DAMGA VURAN İSİMLER BİR ARAYA GELDİ

90’lı yıllarda podyumlara damga vuran Deniz Pulaş, Begüm Özbek, Ceylan Saner ve Engin Koç, ’in programında bir araya geldi. Ünlü isimlerin beraber çekildiği fotoğraf ise beğeni yağmuruna tutuldu. Çağla Şıkel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise duygulandırdı.

90’lı yıllarda podyumlara damga vuran isimler Çağla Şıkel’in programında buluştu

BİR DÖNEMİN EFSANE İSİMLERİYDİ

Podyumlarda rüzgar estiren Deniz Pulaş, Begüm Özbek, Ceylan Saner ve Engin Koç, ekranlarda yayınlanan Çağla Şıkel'in programında bir araya geldi. Efsane isimlerin yeniden podyumda yürüdüğü anlar ise sosyal medyada ilgi gördü.

90’lı yıllarda podyumlara damga vuran isimler Çağla Şıkel’in programında buluştu

ÇAĞLA ŞIKEL'DEN DUYGULANDIRAN NOT

Ekranların sevilen programlarından biri olan Çağla Şıkel'in programına bugün Deniz Pulaş, Begüm Özbek, Ceylan Saner ve Engin Koç konuk oldu. 90'lı yıllarda magazin gündeminden düşmeyen isimlerin konuk olarak katılmasına karşı Şıkel, Instagram'dan "Ne kadar mutlu olduğumu anlatamam, tarif edemem. İyi ki geldiniz iyi ki... Çok kıymetlimsiniz!" notu ile paylaşımda bulundu.

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#Engin Koç
#Begüm Özbek
#Ceylan Saner
#Magazin
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