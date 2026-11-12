90’lı yıllarda podyumlara damga vuran isimler Çağla Şıkel’in programında buluştu

90'lı senelerin en çok magazin gündeminde yer alan Deniz Pulaş, Begüm Özbek, Ceylan Saner ve Engin Koç ekran karşısında bir araya geldi. O anlar ise sosyal medyada dolaşıma girdi, beğeni yağmuruna tutuldu.

90'LI YILLARA DAMGA VURAN İSİMLER BİR ARAYA GELDİ

90’lı yıllarda podyumlara damga vuran Deniz Pulaş, Begüm Özbek, Ceylan Saner ve Engin Koç, Çağla Şıkel’in programında bir araya geldi. Ünlü isimlerin beraber çekildiği fotoğraf ise beğeni yağmuruna tutuldu. Çağla Şıkel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise duygulandırdı.

BİR DÖNEMİN EFSANE İSİMLERİYDİ

Podyumlarda rüzgar estiren Deniz Pulaş, Begüm Özbek, Ceylan Saner ve Engin Koç, ekranlarda yayınlanan Çağla Şıkel'in programında bir araya geldi. Efsane isimlerin yeniden podyumda yürüdüğü anlar ise sosyal medyada ilgi gördü.

ÇAĞLA ŞIKEL'DEN DUYGULANDIRAN NOT

Ekranların sevilen programlarından biri olan Çağla Şıkel'in programına bugün Deniz Pulaş, Begüm Özbek, Ceylan Saner ve Engin Koç konuk oldu. 90'lı yıllarda magazin gündeminden düşmeyen isimlerin konuk olarak katılmasına karşı Şıkel, Instagram'dan "Ne kadar mutlu olduğumu anlatamam, tarif edemem. İyi ki geldiniz iyi ki... Çok kıymetlimsiniz!" notu ile paylaşımda bulundu.