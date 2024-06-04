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93 yaşındaki medya patronu 5. kez evlendi! Rubert Murdoch'ın evliliğindeki eski eş detayı şaşırttı

Editör: Banu İriç / Kaynak: The Sun
04 Haziran 2024 20:37 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 20:49
93 yaşındaki medya patronu 5. kez evlendi! Rubert Murdoch&#039;ın evliliğindeki eski eş detayı şaşırttı

Medya patronu Rupert Murdoch, 93 yaşında yeniden evlendi. Murdoch'un eski eş detayı merak uyandırdı.

Medya patronu Rupert Murdoch, 93 yaşında beşinci kez nikah masasına oturdu. The Sun gazetesi, çiftin nikah töreninden kareleri yayınladı. Birkaç aydır birlikte olan çift, Murdoch'un Kaliforniya’daki çiftliğinde evlendi.

DAHA ÖNCE 4 KEZ EVLENDİ

Rupert Murdoch; 1956'dan 1967'ye kadar Avustralyalı uçuş görevlisi Patricia Booker, 1967'den 1999'a kadar İskoç asıllı gazeteci Anna Mann, 1999'dan 2013'e kadar da Çin doğumlu girişimci Wendi Deng ile evliydi. Murdoch, son eşi ünlü eski model Jerry Hall’dan 2022 yılında ayrıldı.

93 yaşındaki medya patronu 5. Kez evlendi! Rubert Murdoch'ın evliliğindeki eski eş detayı şaşırttı - 1. Resim

YENİ EŞİ, ESKİ EŞ TANIŞTIRMIŞ

Murdoch ile Zhukova'nın, medya patronunu eski eşi Wendi Deng'in ev sahipliği yaptığı bir aile buluşmasında tanıştığı belirtildi. Murdoch ile Deng, 14 yıl evli kalmıştı.

93 yaşındaki medya patronu 5. Kez evlendi! Rubert Murdoch'ın evliliğindeki eski eş detayı şaşırttı - 2. Resim

YENİ GELİN, RUS OLIGARK ABRAMOVIC'IN ESKİ KAYINVALİDESİ

Medya patronu Rupert Murdoch, Rus oligark ve İngiliz futbol devi Chelsea'nin eski sahibi Roman Abramovich’in eski eşi Dasha Zhukova'nın annesi olan moleküler biyolog ve diyabet uzmanı Elena Zhukova ile dünyaevine girdi.

93 yaşındaki medya patronu 5. Kez evlendi! Rubert Murdoch'ın evliliğindeki eski eş detayı şaşırttı - 3. Resim
SERVETİ 17.5 MİLYAR DOLAR!

News Corp. ve Fox News'u kuran Murdoch, Eylül 2023'te de buradaki görevlerinden emekli oldu ve işleri oğlu Lachlan'a devretti. Önceki evliliklerinden 6 çocuğu olan Murdoch'un servetinin 17.5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: The Sun
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