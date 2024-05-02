ABD’de hayatını kaybeden fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açılacak! Yeniden otopsi talebi

02 May 2024 16:45 - Güncelleme : 02 May 2024 16:55

Katıldığı bir televizyon programıyla üne kavuşan sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, 3 Nisan günü ABD'de şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Taktaş, tam 17 gün sonra memleketi Adana'da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

MEZARI TEKRAR AÇILACAK

Fakat şüpheli olan ölümün ardından Taktaş ailesi mezarın tekrar açılmasını istedi. Taktaş’ın ailesinin yeniden otopsi yapılması için gerekli işlemleri de başlattığı öğrenildi.

Konuyla ilgili gazetecilere konuşan Avukat Fethi Öksüz, mezarın pazartesi günü açılacağını ve cinayet şüphesi üzerinde yoğunlaştıklarını söyledi.

YAĞMUR TAKTAŞ KİMDİR?

1996 yılında Adana'da dünyaya gelen Yağmur Taktaş, Adana Anadolu Lisesi'nde okudu. Spor ve modaya ilgisi olan Taktaş, 2016 yılında İşte Benim Stilim yarışmasına katılmıştı. İşte Benim Stilim'den sonra da popülerliğini sürdüren Taktaş, modellik ve reklamcılık gibi alanlarda çalışmalar yapmıştı.